Haliliye Belediye Meclisinden Kudüs Deklarasyonu

Haliliye Belediye Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump tarafından İslam aleminin ilk kıblesi olan Kudüs'ün İsrail'in başkenti...

Haliliye Belediye Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump tarafından İslam aleminin ilk kıblesi olan Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından deklarasyon yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanıdıkları açıklamasının ardından gelen tepkilere, Haliliye Belediyesi de duyarsız kalmadı. Haliliye Belediye meclisinin 2017 Aralık ayı 5. birleşiminde, ABD'nin verdiği kararı kınamak amacıyla deklarasyon yayımlandı. Başkan Fevzi Demirkol tarafından okunan deklarasyon metninde, Kudüs'ün İslamın ilk kıblesi, miracın ilk durağı olduğu ifade edildi. ABD tarafından alınan karara tepki gösterilen deklarasyonda, "Bugün çevremizde ve Müslümanların yaşadığı ülkelerde kan, gözyaşı, savaşlar, iç karışıklıklar mevcuttur. Bugün, dünyayı yönetme iddiasında bulunan birçok ülke bu olaylara seyirci kalmakta ve hatta bizzat bu durumun müsebbibi olmaktadır. Dünya tarihine, İslam tarihine, kendi tarihimize şöyle bir baktığımızda dünyada çok zalim liderler, çok zalim ülkeler olmuş bunlar dünyayı kaosa insanlığı mezalime uğratmışlardır. Bugün maalesef bu zalim liderlerin ve bu zalim ülkelerin belki sadece ismi değişmiştir. Sözün ona dünyadaki düzeni sağlamak, güçlünün zayıfı ezmediği bir dünya düzeni oluşturmak adına Birleşmiş Milletler oluşturulmuştur. Fakat bu yapıya baktığımız zaman oluşturulan bu yapı, mazlumu koruma bir tarafa bilakis zalimden yana bir tavır sergilemektedir. Bugün dünyada çoğu çocuk, kadın, sivil ölümler, yaralanmalar olmakta, kimyasal silahlar kullanılmakta, savaş durumunda bile uyulması gereken kurallar birada bırakılmış, hastaneler, ibadethaneler, sivil halkın bulunduğu yerler pervasızca bombalanmakta ama tüm bunlara Birleşmiş Milletler seyirci kalmakta, bu zalim ülkelerden biride malum İsrail devletidir. Filistin'de gün geçmiyor ki, bir çocuk öldürülmesin, bir bomba atılmasın, bir zalimlik yaşanmasın. İsrail'in yaptığı zalimlikler, ne zaman Birleşmiş Milletler'e taşınsa ABD bu konuyu veto etmektedir. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump, İslamın ilk kıblesi olan ve miracın ilk durağı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıkladı. Bu duruma en şiddetli itiraz Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Bizde, Haliliye Belediye meclisi olarak şunu diyoruz. Filistin bizim davamızdır, Kudüs bizim davamızdır, Mescid-i Aksa bizim davamızdır. Geçmişte ecdadımızın yaptığı gibi gerekirse kanımızın son damlasına kadar İslam mabetlerini korumak adına mücadele etmeye hazırız. Buradan bir kez daha bildiriyoruz. ABD'nin bu kararını kınıyoruz. Bu ve bunun gibi olaylarla karşılaşmamak için tüm İslam Alemini bir ve beraber olmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Demirkol tarafından okunan deklarasyon, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.