  • BIST 107.921
  • Altın 154,027
  • Dolar 3,8324
  • Euro 4,5059
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 12 °C

Haliliye Belediye Meclisinden Kudüs Deklarasyonu

» »
Haliliye Belediye Meclisinden Kudüs Deklarasyonu
Haliliye Belediye Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump tarafından İslam aleminin ilk kıblesi olan Kudüs'ün İsrail'in başkenti...

Haliliye Belediye Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump tarafından İslam aleminin ilk kıblesi olan Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından deklarasyon yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanıdıkları açıklamasının ardından gelen tepkilere, Haliliye Belediyesi de duyarsız kalmadı. Haliliye Belediye meclisinin 2017 Aralık ayı 5. birleşiminde, ABD'nin verdiği kararı kınamak amacıyla deklarasyon yayımlandı. Başkan Fevzi Demirkol tarafından okunan deklarasyon metninde, Kudüs'ün İslamın ilk kıblesi, miracın ilk durağı olduğu ifade edildi. ABD tarafından alınan karara tepki gösterilen deklarasyonda, "Bugün çevremizde ve Müslümanların yaşadığı ülkelerde kan, gözyaşı, savaşlar, iç karışıklıklar mevcuttur. Bugün, dünyayı yönetme iddiasında bulunan birçok ülke bu olaylara seyirci kalmakta ve hatta bizzat bu durumun müsebbibi olmaktadır. Dünya tarihine, İslam tarihine, kendi tarihimize şöyle bir baktığımızda dünyada çok zalim liderler, çok zalim ülkeler olmuş bunlar dünyayı kaosa insanlığı mezalime uğratmışlardır. Bugün maalesef bu zalim liderlerin ve bu zalim ülkelerin belki sadece ismi değişmiştir. Sözün ona dünyadaki düzeni sağlamak, güçlünün zayıfı ezmediği bir dünya düzeni oluşturmak adına Birleşmiş Milletler oluşturulmuştur. Fakat bu yapıya baktığımız zaman oluşturulan bu yapı, mazlumu koruma bir tarafa bilakis zalimden yana bir tavır sergilemektedir. Bugün dünyada çoğu çocuk, kadın, sivil ölümler, yaralanmalar olmakta, kimyasal silahlar kullanılmakta, savaş durumunda bile uyulması gereken kurallar birada bırakılmış, hastaneler, ibadethaneler, sivil halkın bulunduğu yerler pervasızca bombalanmakta ama tüm bunlara Birleşmiş Milletler seyirci kalmakta, bu zalim ülkelerden biride malum İsrail devletidir. Filistin'de gün geçmiyor ki, bir çocuk öldürülmesin, bir bomba atılmasın, bir zalimlik yaşanmasın. İsrail'in yaptığı zalimlikler, ne zaman Birleşmiş Milletler'e taşınsa ABD bu konuyu veto etmektedir. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump, İslamın ilk kıblesi olan ve miracın ilk durağı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıkladı. Bu duruma en şiddetli itiraz Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Bizde, Haliliye Belediye meclisi olarak şunu diyoruz. Filistin bizim davamızdır, Kudüs bizim davamızdır, Mescid-i Aksa bizim davamızdır. Geçmişte ecdadımızın yaptığı gibi gerekirse kanımızın son damlasına kadar İslam mabetlerini korumak adına mücadele etmeye hazırız. Buradan bir kez daha bildiriyoruz. ABD'nin bu kararını kınıyoruz. Bu ve bunun gibi olaylarla karşılaşmamak için tüm İslam Alemini bir ve beraber olmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Demirkol tarafından okunan deklarasyon, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seyitgazi Kudüs İçin Ayakta08 Aralık 2017 Cuma 16:53
  • Vali Erin Basın Mensuplarıyla Buluştu08 Aralık 2017 Cuma 16:48
  • Hanımeli Sokak’ta Stantları Bulunan 95 Kadın Eğitime Katılım Sertifikalarını Aldı08 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • Haliliye Belediyesi Üç Sevgi Evinin Bir Yıl Daha İhtiyaçlarını Karşılayacak08 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • Seyitgazi Travel Turkey’de Tanıtıldı08 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Darende Kudüs İçin Meydanlara İndi08 Aralık 2017 Cuma 16:18
  • Uşak’ta Kudüs Protestosu08 Aralık 2017 Cuma 16:08
  • Osmaniye’de 2. Ulusal Kitap Fuarı Açıldı08 Aralık 2017 Cuma 16:08
  • Rektör Gönen’in Kudüs’le İlgili Kınama Mesajı08 Aralık 2017 Cuma 15:53
  • Trompet Bölümü Sınıf Konseri Düzenlendi08 Aralık 2017 Cuma 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti