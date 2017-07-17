Haliliye Belediyesi Kırsaldaki Yol Atağını Sürdürüyor

Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol yapım çalışmaları kapsamında, Kepirli Mahallesinde çalışmalarını tamamlarken, Aşağıkoymat...

Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol yapım çalışmaları kapsamında, Kepirli Mahallesinde çalışmalarını tamamlarken, Aşağıkoymat ve Örencik Mahallelerinde ise iki ayrı ekiple yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde merkez ve kırsal mahallelerde aynı anda farklı ekipler tarafından sürdürülen yol yapım çalışmaları devam ediyor. İlçe genelindeki yol ağını genişletmek, vatandaşların ihtiyaç duyduğu yol çalışmalarını sağlamak amacıyla ekipler, yeni yol açma, kilitli beton parke ve stabilize yol yapım çalışmalarını ilçenin farklı noktalarında devam ettiriyor. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Kepirli Mahallesinde yol yapım çalışmaları tamamlandı. Aşağıkoymat ve Örencik kırsal Mahallelerinde ise iki ayrı ekipler devam ettirilen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Kepirli Mahallesinde tamamlanan yol çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Mahmut Emek, "35 yıldır muhtarım ben böyle güzel bir hizmet görmedim. Yolumuz tamamlandı. Çalışmalarından dolayı Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. Örencik kırsal Mahallesinde devam eden çalışmalarla ilgili de Mahalle Muhtarı Hikmet Kaçar, "Yollarımız yapılıyor. Çamurdan kurtuluyoruz. Çalışmalarından dolayı Başkanımız Fevzi Demirkol'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.