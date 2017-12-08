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Haliliye Belediyesi Üç Sevgi Evinin Bir Yıl Daha İhtiyaçlarını Karşılayacak

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Haliliye Belediyesi Üç Sevgi Evinin Bir Yıl Daha İhtiyaçlarını Karşılayacak
Haliliye Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki 3 sevgi evinin, kira giderlerinin karşılanmasıyla ilgili kurulduğu günden bugüne...

Haliliye Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki 3 sevgi evinin, kira giderlerinin karşılanmasıyla ilgili kurulduğu günden bugüne yürüttüğü hizmetini bir yıl daha uzattı.

Haliliye Belediyesi, 2015 yılında ilk imzaladığı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı 3 sevgi evinin kira giderlerinin karşılanması hizmetini bir yıl daha uzattı. Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen protokol yenileme törenine Vali Abdullah Erin, Başkan Fevzi Demirkol ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici katıldı. Törende konuşan Başkan Demirkol, kurulduğu günden bugüne sevgi evlerinde kalan çocuklara el uzattıklarını söyledi. Haliliye Belediyesi olarak üç sevgi evinin bir yıl daha kira giderlerini karşılayacaklarını kaydeden Başkan Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki 3 sevgi evinin kirasını, kurulduğu günden bu tarafa karşılıyoruz. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün bu sevgi evlerinde kalan çocuklarımızla ilgili çeşitli etkinlik ve faaliyetlerimiz oluyor. Sevgi evlerinde kalan çocuklarımıza, anasızlığı, babasızlığı hissettirmemek için elimizden geldiğince işbirliği yapıyoruz. Bu anlamda bu işbirliğimiz ve onlara olan sevgimiz, muhabbetimiz devam edecektir. Bu vesileyle Sayın Valimiz Abdullah Erin beyefendiye teşekkür ediyorum. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sayın Hasan Bilici'nin şahsında kurum çalışanlarının hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Abdullah Erin'de, yapılan hizmetten dolayı Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür ederek, çocukların artık kendilerini yurt ortamında değil, ev ortamında hissettiklerini söyledi. Konuşmaların ardından 3 sevgi evinin kiralarının bir yıl daha karşılanması için hazırlanan yenileme protokolü, Vali Abdullah Erin, Başkan Fevzi Demirkol ve İl Müdürü Hasan Bilici tarafından imzalandı.

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