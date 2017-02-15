Haliliye Belediyesi Yıldız Mahallesinde Yol Çalışmalarını Tamamladı

Haliliye Belediyesi, vatandaşların yol ihtiyacını gidermeye devam ederken, 40 yıldır yol ihtiyacı giderilmeyen Yıldız Mahallesinin yol yapım çalışmalarını...

Haliliye Belediyesi, vatandaşların yol ihtiyacını gidermeye devam ederken, 40 yıldır yol ihtiyacı giderilmeyen Yıldız Mahallesinin yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol açma, yol yapım ve bakım onarım alanlarında çalışmalar yapan ekipler, ilçenin dört bir köşesine yayılarak çalışmalarını yürütüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Mahallesinde başlattığı yol stabilize yol yapım çalışmalarını tamamladı. Mahalleye bağlı Hayrettin Mezrasında da aynı şekilde yol yapım çalışmalarını tamamlayan ekipler, mahallenin 40 yıldan beri beklediği yol ihtiyacını gidermiş oldu.

Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldız, yol yapım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Köyümüzün kuruluşundan beri yollarımız yoktu. Evlere giden yollar yoktu. Allah razı olsun Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Demirkol'a özellikle teşekkür ediyorum. Yolumuz yapıldı. Her eve yol gidiyor. Çocuklarımız çamura basmıyor. Arabalarımız çamura girmiyor. Bundan çok mutluyuz. Allah başkanımızdan razı olsun" dedi.