  • BIST 94.996
  • Altın 141,038
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 15 °C

Haliliye Belediyesinden “Bayrak” Açıklaması

» »
Haliliye Belediyesinden “Bayrak” Açıklaması
Haliliye Belediyesi bazı gazete ve haber sitelerinde çıkan "İlçedeki esnafa bayrak asma zorunluluğu getirildiği" iddialarını yazılı açıklama ile cevap...

Haliliye Belediyesi bazı gazete ve haber sitelerinde çıkan "İlçedeki esnafa bayrak asma zorunluluğu getirildiği" iddialarını yazılı açıklama ile cevap verdi.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Haliliye Belediye Meclisi 2017 Mayıs Ayı Olağan Toplantıları 2'nci Birleşiminde "Zabıta Müdürlüğünün Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliğine bazı maddeler eklenmek suretiyle Belediye Meclisinde yeniden görüşülmesi" maddesi meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kabul edilen maddeye istinaden, "Milli Bayramlarda bayrak asmak, kirli ve yırtık bayrak asmamak" ile ilgili alınan karar yasal olup, bu durum yasalarla da ifade edilmiştir.

17 Mart 1985 tarihli 18697 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Bayrağı Tüzüğünün "Bayrağın Çekilmesine ve İndirilmesine Dair Esaslar" bölümünün 11'inci Maddesinde "Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde Bayrak çekilecek" yerler belirlenmiştir. Tüzüğe göre, "Tören düzenlenen alanlar ile yönetmelik veya yönergelerde belirlenen tören alanları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi parti merkez, il ve ilçe teşkilatları, fabrikalar, işletmeler" bayrak asması gereken zorunlu yerlerdir. 11 Nisan 2007 tarihli 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta yönetmeliğinin "Görev, yetki ve sorumluluk" bölümünün 10'uncu Maddesinin "a" bendi 5'inci fıkrasında "Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak" şeklinde esnafın bayrak asmasının zorunlu halde olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, bin 397 belediyenin büyük bir çoğunluğunda "Milli bayramlarda bayrak asılması" ile ilgili maddeler Belediye Zabıta yönetmeliklerinde vardır. Çeşitli siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanlıkların da Zabıta Yönetmeliklerinde "bayrak asılması" ile ilgili maddelerin yer aldığı görülebilir. Bu belediyelere bazı örnekler ise, Alanya Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Etimesgut Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesidir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • B.b. Erzurumspor: 1 - Amedspor: 012 Mayıs 2017 Cuma 19:18
  • Sungurlu’da Hemşireler Günü Etkinliği12 Mayıs 2017 Cuma 19:13
  • Haliliye Belediyesinden “Bayrak” Açıklaması12 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • Saü Kampüste Dumansız Hava Sahası12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Bölgenin Gözü Urartu’ya Emanet12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Türkiye’deki İtfaiye Yöneticileri Konya’da Buluştu12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Bebek Emzirme Ve Bakım Kabinleri Düzenlenen Törenle Açıldı12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Dto’da Çalışan Annelere Yönelik Konferans Düzenlendi12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Gelibolu’da Yağmur Duası12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Çanakkale Gezileri İçin İmzalar Atıldı12 Mayıs 2017 Cuma 18:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti