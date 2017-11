Haliliye Belediyesinden Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

Haliliye Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla "Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele" konulu program düzenledi.

Haliliye Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla "Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele" konulu program düzenledi. Programa katılan Başkan Fevzi Demirkol, "Biz şiddetin her türlüsüne ve her kesime yapılan şiddete karşıyız. Kaldı ki, kadına karşı şiddete muhakkak ki hepsinden öte karşıyız" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla düzenlenen kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele konulu program Haliliye Belediyesi Sırrın Eğitim ve Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Programa Başkan Fevzi Demirkol ve eşi Adile Demirkol, Belediye Başkan Yardımcısı Aysel Göncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Ümran kadınlara yönelik faaliyet gösteren merkezin il temsilcisi Vildan Polat ile vatandaşlar katıldı.

"Kadına yönelik şiddete karşıyız"

Programın açılışında konuşan Başkan Fevzi Demirkol, barış ve huzurun hakim olduğu bir dünya dilediklerini ifade etti. "Her kesime yapılan şiddetin her türlüsüne karşıyız" diyen Başkan Demirkol, konuşmasında, "Biz şiddetin her türlüsüne, her kesime yapılan şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddet, insanlık dışı bir davranıştır. İsteriz ki, dünyamızda barış, hoşgörü, sevgi, muhabbet, kardeşlik olsun. Geleceğe umutla bakan insanların yaşadığı bir dünya olsun. Şiddetten çekinen, korkan, tedbir alan bir dünya değil, sevgiye, muhabbete yol gösteren bir dünya temenni ediyoruz. O bakımdan, biz şiddetin her türlüsüne ve her kesime yapılan şiddete karşıyız. Kaldı ki, kadına karşı şiddete muhakkak ki hepsinden öte karşıyız. Şiddetin, hiçbir insanın hayatında olmamasını, hiçbir toplumda olmamasını temenni ediyoruz. Bu temennilerimizi fiiliyata dönüştürecek çalışmaları hep birlikte yapacağız. Önemli olan şiddetin ortaya çıkıp, sonrasında alınacak tedbirler değil. Önemli olan şiddete sebep olacak, şiddetin ortaya çıkmasını önleyecek bütün tedbirlerin alınması. İnsanlarımızın eğitimli, medeni olarak ortakça yaşama duygusunu ön plana çıkarmak. Haliliye Belediyesi olarak çeşitli alanlardaki çalışmalarımız da, belediye meclisimizde komisyonlar kuruyoruz. Bu komisyonlarımızdan birisi de, kadın ve aile komisyonudur" ifadelerini kullandı.

Başkan Demirkol'un konuşmasının ardından Psikolog Fatime Esra Parlak ve Avukat Emine Altıparmak tarafından programa katılan vatandaşlara, şiddet ve şiddet eğilimleriyle ilgili bilgiler verildi. Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.