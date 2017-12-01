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Haliliye Kırsalında Yolları Tamamlıyor

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Haliliye Kırsalında Yolları Tamamlıyor
Haliliye Belediyesi, yol çalışmalarını 6 mahallede çalışmalarını tamamlarken, 3 mahallede ise stabilize yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi, yol çalışmalarını 6 mahallede çalışmalarını tamamlarken, 3 mahallede ise stabilize yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını, hummalı şekilde sürdürüyor. Kilitli beton parke döşeme, stabilize yol yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını bir bir tamamlayarak, yeni yolları Haliliye halkının hizmetine sunuyor. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Açıkyazı, Pırpır, Çekçek, Çiçekli ve İrice Mahalleleri ile Uluhan Mahallesi Erenler Mezrasında stabilize yol yapım çalışmaları tamamlandı. Kış öncesi yol yapım çalışmaları tamamlanan mahalle sakinleri, hizmetlerden dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür etti. Tamamlanan yol çalışmalarının yanında ihtiyaç duyulan bölgelerde de çalışmalar devam ediyor. Ballıca, Konak ve Kösecik kırsal mahallelerinde 3 ayrı ekiple çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu bölgedeki çalışmalarını da kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Ballıca'da devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Halil Çiftçi, kış öncesi yollarının yapıldığı ve çamurlu yol sorunlarının kalmadığını ifade ederek, çalışmalarından dolayı Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür ettiklerini söyledi.

Öte yandan ekipler, Ballıca, Konak ve Kösecik bölgelerindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra program çerçevesinde diğer mahallelerde çalışmalarını devam ettirecek.

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