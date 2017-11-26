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Haliliye Voleybol Takımından 3-1’lik Galibiyet

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Haliliye Voleybol Takımından 3-1’lik Galibiyet
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi 9'uncu haftasında Haliliye Belediye Spor, Ordu ekibi Akkuş Belediye Sporu 3-1 mağlup ederek, puanını 12'ye çıkardı.

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi 9'uncu haftasında Haliliye Belediye Spor, Ordu ekibi Akkuş Belediye Sporu 3-1 mağlup ederek, puanını 12'ye çıkardı.

Haliliye Belediye Spor, Türkiye Voleybol 1. Ligi 9'uncu haftasında Akkuş Belediye Sporu konuk etti. Fatih Işıldar yönetimindeki Haliliye ekibi, 11 Nisan Spor Salonundaki maçın ilk setinde rakibi karşısında 25-21'lik galibiyet kazandı. Akkuş ekibi, ikinci sette de 20-25'lik galibiyet aldı. Haliliye ekibi, üçüncü sette 25-22, dördüncü sette de 25-22'lik galibiyet alarak, salondan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Haliliye ekibi, bu galibiyetle ligdeki puanını 12'ye yükseltti. Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi 10'uncu haftasında Haliliye Belediye Spor, 2 Aralık 2017 cumartesi günü Erzurum deplasmanında Palandöken Belediye Spor ile karşılaşacak.

Öte yandan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, Belediye Meclis Üyesi Nusret Kaya, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ve Akkuş Belediye meclis üyeleri, karşılaşmayı tribünden izledi.

Türkiye Basketbol Erkekler 2. Liginde Haliliye Belediye Spor ise İstanbul ekibi Işık Spora 54-71 mağlup oldu.

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