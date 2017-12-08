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Haliliye’de Hafta Sonu Spor Şöleni Yaşanacak

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Haliliye’de Hafta Sonu Spor Şöleni Yaşanacak
Haliliye Belediye Spor Kulübü bünyesinde basketbol ve voleybol takımları, hafta sonu Şanlıurfalılara spor şöleni yaşatacak.

Haliliye Belediye Spor Kulübü bünyesinde basketbol ve voleybol takımları, hafta sonu Şanlıurfalılara spor şöleni yaşatacak.

Türkiye Basketbol Erkekler 2. Liginde Haliliye Belediye Spor Basketbol Takımı, ligin 9'uncu haftasında evinde Muğla ekibi Muğla Orman Sporu konuk edecek. 9 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14.00'de 11 Nisan Spor Salonunda oynanacak maç öncesi Ali Ruhi Balkanlı yönetimindeki Haliliye ekibi, hazırlık çalışmalarını tamamladı. Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu 11'inci hafta mücadelelerinde ise Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, Kahramanmaraş ekibi 1920 Maraş Sporu konuk edecek. 9 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 16.00'da 11 Nisan Spor Salonunda oynanacak maç öncesi Fatih Işıldar yönetimindeki Haliliye ekibi, galibiyet parolasıyla çıkacağı maçı hazırlıklarını çift antrenmanla bitirdi.

Başkan Fevzi Demirkol da, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu oynanacak olan basketbol ve voleybol maçlarına tüm Şanlıurfa halkını davet ettiğini ifade etti.

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