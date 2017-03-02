Haliliye’de Halk Günü Toplantısı Yarın Yapılacak

Haliliye Belediyesinin Mart ayı "Halk Günü" toplantısı yarın belediyesi ek hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Haliliye Belediyesinin Mart ayı "Halk Günü" toplantısı yarın belediyesi ek hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Hayata geçirilen "Halk Günü" toplantısı kapsamında vatandaşlar Başkan Fevzi Demirkol'a veya başkan yardımcılarıyla bire bir görüşerek taleplerini iletebilecek. Uygulama kapsamında her ayın ilk Cuma günü yapılan toplantı, Mart ayının ilk Cuması olan 3 Mart'ta saat 14.00'da Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binasında yapılacak.

Toplantıda belediye birim müdürleri ve sorumluları da hazır bulunacak ve taleplerin çözümü noktasında çalışmalar yapılacak.