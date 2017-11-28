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Haliliye’de Yeşil Alanlar Arttırılıyor

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Haliliye’de Yeşil Alanlar Arttırılıyor
Haliliye Belediyesi, "Yemyeşil Haliliye" hedefiyle ilçe genelindeki yeşil alan miktarını gün geçtikçe arttırıyor.

Haliliye Belediyesi, "Yemyeşil Haliliye" hedefiyle ilçe genelindeki yeşil alan miktarını gün geçtikçe arttırıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un "Yemyeşil Haliliye" hedefiyle çalışmalarını aralıksız devam ettiren Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarının yanında yeşil alanların miktarını arttırmaya yönelikte çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye'de yeni park ve yeşil alanların sayısını arttırmaya yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda Ahmet Yesevi Mahallesinde 9821 Sokak ile 9844 Sokakların birleştiği noktada 4 bin 318 metrekarelik, İmam Bakır 664 Sokakta ise bin 377 metrekarelik parkların çalışmaları devam ediyor. Yapılan peyzaj planıyla Ahmet Yesevi'deki park için, sedir, süs eriği, top akasya, süs elması, çiçekli akasya, erguvan ve çınar yapraklı dut türlerinden oluşan toplamda 120 ağacın, İmam Bakır'daki park için ise top mazı, çiçekli akasya, gülibrişim akasya, arizona servisi, limoni servi, dut ve süs elması türlerinden oluşan toplam 62 ağacın dikimi planlandı.

Öte yandan Devteşti Mahallesinde, toplamda 30 bin metrekarelik 7 parkın yapım çalışmalarında da sona yaklaşıldı.

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