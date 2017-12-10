Haliliye’den Çifte Galibiyet

Haliliye Belediye Spor basketbol ve voleybol takımları, haftayı galibiyetle kapatarak, çifte mutluluk yaşattı.

Haliliye Belediye Spor basketbol ve voleybol takımları, haftayı galibiyetle kapatarak, çifte mutluluk yaşattı. Basketbol takımı, 83-61'lik, voleybol takımı ise 3-0'lık galibiyetlerle rakiplerini geçti.

Türkiye Basketbol 2. Liginde Haliliye Belediye Spor, 11 Nisan Spor Salonunda Muğla Orman Spor takımını konuk etti. Ligin 9'uncu haftasında Ali Ruhi Balkan yönetimindeki Haliliye Belediyespor, maçın ilk periyodunu 17- 13, ikinci periyodunu ise 41-30 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibi karşısında üstünlüğünü elden bırakmayan Haliliye ekibi, salondan 83- 61'lik galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi, bu sonuçla ligdeki puanını 14'e çıkarttı. Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı ise ligin 11'inci haftasında 11 Nisan Spor Salonunda Kahramanmaraş ekibi 1920 Maraşspor takımını konuk etti. Haliliye ekibi, karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren üstünlüğünü elden bırakmadığı maçta 25-19, 25-19 ve 25-15'lik setlerle salondan 3-0'lık galip ayrıldı. Haliliye ekibi, bu skorla ligdeki puanını 18'e çıkardı.

Başkan Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcıları Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, Belediye Meclis üyeleri Emin Coşkun ve Mehmet Keskin de, maçları tribünden izleyen isimler arasındaydı. Başkan Demirkol, galibiyetleri sonrasında her iki takımı da soyunma odasında ziyaret ederek, galibiyetlerinden dolayı tebriklerini iletti.