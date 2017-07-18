Haliliye’den Öğrencilere Tercih Desteği

Haliliye Belediyesi, TEOG ve üniversite sınavına giren öğrencilere, okul tercihleri konusunda yardımcı olmak için tercih merkezi kurdu.

Haliliye Belediyesi, TEOG ve üniversite sınavına giren öğrencilere, okul tercihleri konusunda yardımcı olmak için tercih merkezi kurdu. Uzman danışman eğitimciler tarafından verilen ücretsiz verilen tercih hizmetleri 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

Haliliye Belediyesi, eğitime verdiği desteklerini sürdürüyor. TEOG ve üniversite sınavına giren öğrencilerin, yanlış ve hatalı tercih yapmamaları için Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından uzman eğitimcilerin bulunduğu tercih merkezleri kuruldu. Bahçelievler Mahallesinde bulunan Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezinde saat 9:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet veren tercih merkezlerine gelen öğrencilere, aldıkları puan ve istedikleri mesleklere göre danışmanlar tarafından puanlara uygun okullar belirleniyor. Hatalı tercih yapmamaları konusunda öğrencilere yol gösterilen tercih merkezleri, TEOG öğrencileri için 24 Temmuz, üniversite öğrencilerine de 26 Temmuz'a kadar hizmet verecek.