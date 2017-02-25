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Halk Eğitim Merkezinde Tatbikat

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Halk Eğitim Merkezinde Tatbikat
Kula Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine, yönelik sivil savunma bilincinin oluşturulması amacıyla tatbikat yaptırıldı.

Kula Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine, yönelik sivil savunma bilincinin oluşturulması amacıyla tatbikat yaptırıldı.

Kula Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine yönelik sivil savunma bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği tarafından, Sivil Savunma Haftası dolayısıyla, Kula Halk Eğitim Merkezinde Kula itfaiye amiri Vehbi Koç tarafından kursiyerlere, deprem ve yangın sırasında nelerin yapılması gerektiği ve ilk yardım konularında uygulamalı eğitim verildi. Kursiyerler acil durumlarda çıkacakları merdivenlerden ve acil kapılardan dışarı çıkarak okul bahçesine toplandı. Tatbikat, yangın söndürme çalışmasıyla sona erdi.

Tatbikat sonrasın değerlendirmelerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, "Sivil savunma haftası dolayısıyla yapmış olduğumuz eğitim ve tatbikatlar sayesinde, kursiyerlerimize deprem ve yangın esnasında nelerin yapılması gerektiği konusunda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekibi uygulamalı olarak eğitim verdi" dedi.

Halk Eğitim Merkezinde Tatbikat

Halk Eğitim Merkezinde Tatbikat

Halk Eğitim Merkezinde Tatbikat

Halk Eğitim Merkezinde Tatbikat

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