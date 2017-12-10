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Halk Eğitim Merkezinde Uygulamalı Seminer Verildi

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Halk Eğitim Merkezinde Uygulamalı Seminer Verildi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde, dikiş makinası kullanan 30 eğitici öğretmene uygulamalı seminer verildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde, dikiş makinası kullanan 30 eğitici öğretmene uygulamalı seminer verildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve özel bir şirket arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Babaeski Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda Kırklareli, Babaeski, Pınarhisar, Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezlerinde giyim, makine nakışı, el sanatları dalında dikiş makinesi kullanan tüm bölümdeki eğitici öğretmenlere seminer düzenlendi.

Dikiş makinası kullanan 30 eğitici öğretmenin katıldığı uygulamalı seminer sonunda sertifika verildi.

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