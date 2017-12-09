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Halk Eğitim Merkezinden Deneme Sınavı

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Halk Eğitim Merkezinden Deneme Sınavı
Şırnak'ın Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik açılan kurslar yoğun ilgi...

Şırnak'ın Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik açılan kurslar yoğun ilgi görüyor.

Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Yetiştirme ve Destekleme Kursu bünyesinde açılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) yönelik açılan kurslara hafta sonları öğrenciler yoğun katılım gösteriyorlar. 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasından şimdiye kadar açılan kurlarda ders alan öğrenciler bu gün deneme sınavına girdi. Şu ana kadar 420 öğrencinin eğitim aldığı kursta yapılan deneme sınavına 283 öğrenci katılım gerçekleştirdi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen ilk deneme sınavını bu gün gerçekleştirdiklerini ve öğrencilerin büyük başarı göstereceklerine inandığını söyledi. Bilen; "Çabamızın bütün amacı, gençlerimiz, hedefledikleri ve hak ettikleri mesleklerde ülkemizi güzel yerlere taşımalarıdır. Geleceğimizin teminatı olan çalışkan ve yürekli arkadaşlarımıza başarılar dileriz" dedi.

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