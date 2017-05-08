Halk Eğitim Merkezinden ‘Öğrenme Şenliği’ Etkinliği

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı "Öğrenme Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı "Öğrenme Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Ahi Evran Külliyesinde düzenlenen etkinliklere Vali Necati Şentürk'ün yanı sıra Milletvekili Salih Çetinkaya, Belediye Başkanvekili Veli Şahin, Halk Eğitim Müdürü Turgut Çetinkaya, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Necati Şentürk, Ahi Eran-Veli'nin memleketi "Ahiler Diyarı" Kırşehir'de düzenlenen el sanatları sergisini anlamlı bulduğunu söyledi. Sergilenen el emeği, göz nuru eserlerin hepsinde duygu, düşünce, çile, çeşitli hisler ve yürek inceliğinin işlenmiş olduğunu belirten Vali Necati Şentürk, "Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri son derece güzel ve anlamlı sanat eserleri meydana çıkarmışlar. Çok büyük kabiliyetlere sahip Türk kadını, her zaman evinin ekonomisine katkıda bulunmak için, güzellikler meydana getirmek için estetik eserler ortaya çıkarıyorlar. Uzun süren ve emek isteyen bir uğraştır. Esas el emeği olan eserler Kırşehir'e özgü halılarımızdır. Karahıdır halılarından birkaç tanesinin satışını da burada müzayede şeklinde sattık. Sanata ve sanatçıya destek veriyoruz. Marifet iltifata tabiidir. Kursiyerleri takdir ediyorum" dedi.

Kursiyerlerin İstiklal Marşını işaret dili ile okudukları, valinin berber standında saçını tarattığı ve Kırşehir türkülerinin seslendirildiği 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenme Şenliği, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ve iki gün açık kalacak olan resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.