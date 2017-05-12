Halk Eğitim Merkezinin Yılsonu Etkinlikleri

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yılsonu etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yılsonu etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

3 gündür devam eden etkinliklerin ilk gününde açılan sergiye ve halk oyunları gösterilerine özellikle bayan izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Türk Halk Müziği ve Polifonik Korosu'nun gösterisine İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Kumaş, Kent Konseyi Başkanı Kenan Demir, okul müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, çok sayıda Vezirköprülü vatandaş katıldı. Sunuculuğunu Bünyamin Kıvrak'ın yaptığı programda koro şefi Ahmet Reşat Gümüş'ün yönetiminde birbirinden güzel türküler söyledi. 2010 yılında kurulan ve her meslek grubundan müzikseverin yer yer aldığı koronun 35 kişiden oluştuğu belirtildi. Koro ve solo söylenen türkülerle izleyenler coşarken Vezirköprü Aşık Rasim Genç'in türküsü ayakta alkışlandı. İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner koro şefi Ahmet Reşat Gümüş ve koro elemanlarını tek tek tebrik etti.

20 bin el emeği göz nuru

Halk Müziği ve Polifonik Korosu'nun gösterisinden sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ilçe merkezinde açtığı Meslek Edindirme Kurslarında üretilen el emeği göz nuru eserler gezildi. 20 bin eserin sergilendiği sergide tablodan, giysisine her türlü eserin yer aldığı belirtildi. Sergide satışa sunulan eserlerle aile bütçesine ciddi katkı sağlandığı ifade edildi. Sergiyi gezen İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, usta öğreticileri tebrik ederek birçok eser satın aldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Kumaş bu yıl kursların daha hareketli ve verimli geçtiğini belirterek usta öğreticilere ve etkinliklerde yer alan kursiyerlere teşekkür etti.