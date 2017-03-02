  • BIST 89.647
  • Altın 146,929
  • Dolar 3,6812
  • Euro 3,8721
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Halk Günü Toplantılarının Altıncısı Eflani’de Yapıldı

» »
Halk Günü Toplantılarının Altıncısı Eflani’de Yapıldı
Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen halk günü toplantılarının altıncısı Eflani ilçesinde...

Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen halk günü toplantılarının altıncısı Eflani ilçesinde yapıldı.

Eflani İMKB Çok Programlı Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen halk günü toplantısına Vali Mehmet Aktaş'ın yanı sıra Eflani Kaymakamı Seyfullah Ordueri, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, ilgili kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, Eflani ilçesi mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Köy ve mahallelerde yaşayan, gerçekten durumu kötü olan, bakacak kimsesi olmayan, yaşlı, özürlü, fakir-fukara insanları varsa onların özellikle bildirilmesi konusundaki hassasiyetini dile getiren Vali Mehmet Aktaş "Zaman sınırlamamız yok, isteyen istediği kadar söz alıp derdini, sıkıntısını bildirebilir."diye konuştu.

Daha sonra sıraysa söz alarak özellikle su ve yol sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen muhtarlar ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Aktaş, sorunların çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Toplantı sonunda İMKB Çok Programlı Lisesi sınıflarını gezerek öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Mehmet Aktaş, öğrencilerin hazırladığı Mehteran gösterisini izleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eflani ziyaretine Karabük Üniversitesi Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksek Okulu ile devam eden Vali Aktaş, Meslek Yüksek Okulunda incelemelerde bulunarak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı'dan bilgiler aldı.

Son olarak 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile Eflani Kaymakamı olarak atanan Seyfullah Ordueri'ni makamında ziyaret eden Vali Aktaş, Kaymakam Ordueri'ne görevinde başarılar diledi.

Halk Günü Toplantılarının Altıncısı Eflani’de Yapıldı

Halk Günü Toplantılarının Altıncısı Eflani’de Yapıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi02 Mart 2017 Perşembe 14:18
  • Bozyazı’da Tüketicilerin Sorunları Çözülmeye Çalışılıyor02 Mart 2017 Perşembe 14:18
  • Madde Bağımlılığından Kurtulan Gençlerden Halk Oyunları, Koro Ve Tiyatro Gösterisi02 Mart 2017 Perşembe 14:13
  • Saü’de ‘Yaşayan Mimar Sinan’ Adlı Etkinlik Düzenlendi02 Mart 2017 Perşembe 14:13
  • Başkan Palancıoğlu’ndan Minik Öğrencilere Sürpriz02 Mart 2017 Perşembe 14:13
  • Yedisu Kaymakamı, Güzgülü Köylüleri İle Bir Araya Geldi02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Altepe: “Uyuşturucuyla Topyekûn Mücadele Şart”02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Gençlik Merkezi, Yeşilay Cemiyeti İle “Doğa Yürüyüşü” Gerçekleştirdi02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Ygs Sınavına Girecek Adaylara Önemli Duyuru02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Osmangazi Liderlerini Yetiştiriyor02 Mart 2017 Perşembe 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti