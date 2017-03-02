Halk Günü Toplantılarının Altıncısı Eflani’de Yapıldı

Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen halk günü toplantılarının altıncısı Eflani ilçesinde...

Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen halk günü toplantılarının altıncısı Eflani ilçesinde yapıldı.

Eflani İMKB Çok Programlı Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen halk günü toplantısına Vali Mehmet Aktaş'ın yanı sıra Eflani Kaymakamı Seyfullah Ordueri, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, ilgili kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, Eflani ilçesi mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Köy ve mahallelerde yaşayan, gerçekten durumu kötü olan, bakacak kimsesi olmayan, yaşlı, özürlü, fakir-fukara insanları varsa onların özellikle bildirilmesi konusundaki hassasiyetini dile getiren Vali Mehmet Aktaş "Zaman sınırlamamız yok, isteyen istediği kadar söz alıp derdini, sıkıntısını bildirebilir."diye konuştu.

Daha sonra sıraysa söz alarak özellikle su ve yol sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen muhtarlar ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Aktaş, sorunların çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Toplantı sonunda İMKB Çok Programlı Lisesi sınıflarını gezerek öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Mehmet Aktaş, öğrencilerin hazırladığı Mehteran gösterisini izleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eflani ziyaretine Karabük Üniversitesi Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksek Okulu ile devam eden Vali Aktaş, Meslek Yüksek Okulunda incelemelerde bulunarak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı'dan bilgiler aldı.

Son olarak 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile Eflani Kaymakamı olarak atanan Seyfullah Ordueri'ni makamında ziyaret eden Vali Aktaş, Kaymakam Ordueri'ne görevinde başarılar diledi.