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Halk Günü'nde 'evet' istediler

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Halk Günü'nde 'evet' istediler
Kırıkkale AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen Halk Günü etkinliğinde vatandaşla sohbet eden Kırıkkale Milletvekilleri geçmiş oy oranlarını açıklayarak, "Rehavete kapılmadan Türkiye'de en yüksek oy oranına sahip illerden birisi olacağız" dedi

AK Parti’nin geleneksel hale getirdiği Halk Günü uygulaması devam etti. AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, vatandaşların sorunlarını dinledi. Basın toplantısı düzenleyen AK Parti'nin Milletvekilleri, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Referandum çalışması kapsamında Başbakan Binali Yıldırım'ın da 8 Nisan'da Kırıkkale'ye gelerek, miting düzenleyeceği açıklandı.

'YÜZDE 83 AMA REHAVET YOK'
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, "AK Parti iktidarları döneminde Türkiye önemli bir ivme kazandı ve önemli kazanımlar elde ettik. Türkiye’nin daha da güçlenmesi için referandum önemli. Türkiye 'Evet' verenlerin de 'Hayır' verenlerin de oyları bizim için kıymetli. Bu referandumla 5 yıl boyunca seçim gündemde olmayacak, vatandaşın istediği Cumhurbaşkanı olacak, koalisyonlar dönemi tarihe karışacak. Hayırdan hayır çıkmaz, bunu millet görüyor. Son seçimlerde Kırıkkale'de AK Parti yüzde 63, MHP yüzde 20'lerde oy aldı. Bunların toplamında oy oranı yüzde 83 ediyor. Bu bizi rehavete sevk etmeyecek aksine daha fazla çalışarak, Türkiye’de en yüksek oy oranına sahip illerden birisi olacağız" diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu değişikliğin olması anlamında büyük mücadeleler verdiklerini vurgulayan Milletvekili Mehmet Demir ise, seçim süresi boyunca meydanlarda olacaklarını söyledi. Esnaf, köy ve mahalle gezeceklerini vurgulayan Demir, evet oyu isteyeceklerini ifade etti. Toplantısı sonrası Keskin bölgesinden 56 köy muhtarı, köy yollarının durumu hakkında Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk, Mehmet Demir ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara ile bir süre görüştü.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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