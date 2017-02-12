Halk Günü’ne Katılanlara "Nutuk"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Halk Günü'ne katılan vatandaşlara "Nutuk" armağan etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Halk Günü'ne katılan vatandaşlara "Nutuk" armağan etti.

Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde başkan yardımcıları ve müdürlerle halkın karşısına çıkan Başkan Soner Çetin, Halk Günü'nü vatandaşların alkışları eşliğinde başlattı.

Belediye çalışanlarına ve halka dağıtılmak üzere "Nutuk" bastırdıklarını ve ilk olarak meclis üyelerine Nutuk dağıttıklarını aktaran Çetin, Halk Günü'ne katılan vatandaşlara da Nutuk armağan etti.

Nutuk alan vatandaşların ellerini kaldırmalarını isteyen Çetin, "Anadolu insanının verdiği bağımsızlık mücadelesini, bu büyük mücadelenin hangi koşullar altında verildiğini anlatan bu önemli eseri hepimiz tekrar tekrar okumalıyız" dedi. Halk Günü'ne katılan vatandaşlar Başkan Çetin'e, "Bu en güzel hediye" diyerek teşekkürlerini dile getirdi.

Adana kültür ve sanata doyuyor

Rutin belediyecilik hizmetlerinin aksamadan ve hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Adana kültür, sanat ve festivaller kenti. Çukurova da sanata ve kültüre doyuyor" dedi.

Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nin ikincisinin hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve muhteşem bir festival hazırlığı içerisinde olduklarını söyleyen Çetin, 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek 2. Orhan Kemal Edebiyat Festivali'ne tüm halkı davet etti. Her Ayın 19'unda Saat 19'da etkinliğinin bu ayki konuklarını da vatandaşlarla paylaşan Çetin, "Her ay Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet değerlerini anıyoruz. Bu ayki etkinliğimiz Halk TV'de canlı yayınlanacak. Gürkan Hacır ile Erol Mütercimler bu ay ki konuğumuz olarak, 19 Şubat saat 11.00'de bizimle olacak. O gün salonumuza gelen vatandaşlarımıza yine Nutuk dağıtacağız. Tüm halkımızı bekliyorum" diye konuştu.