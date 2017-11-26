Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarına farklı bir boyut kazandırdığı Halk Market, çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarına farklı bir boyut kazandırdığı Halk Market, çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, Halk Market ile Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine, ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçme şansı tanıdığı Halk Market, yardım edebilmek için ihtiyaç sahiplerini bekliyor. Market formatında olan Halk Market, belediyeye bağış olarak verilen gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddelerini niteliklerine uygun koşullarda depoluyor. Halk Kart sahibi ihtiyaç sahipleri de Halk Market'e giderek ihtiyacını karşılıyor.

Ayrıca Halk Kart ise, yine Halk Market yetkililerinin belirlediği kişilere veriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar kartlarına yüklenen miktar doğrultusunda alışveriş yapabiliyor.