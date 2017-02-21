Şanlıurfa'da Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması sona erdi.

Şanlıurfa'da Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması sona erdi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilen müsabaka renkli görüntülere sahne oldu.

GAP Arena Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışmada miniklerde ve yıldızlarda Haliliye Belediyespor Kulübü, Gençlerde Eyyübiye Belediyespor Kulübü, Büyüklerde ise Karaköprü Belediyespor Kulübü il birincisi oldu. Şanlıurfa'nın yöresel oyunu olan halk oyunları yarışmasına 8 takım 64 oyuncu katılırken oyucular davul tokmakları ritimleriyle kıyasıya mücadele etti. Halk oyunlarının Şanlıurfa için önemli bir değer olduğu belirten Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, oyuncuları ve hocalarını tebrik etti. Halk oyunlarının görsel bir şölen oluşturduğunu aktaran İl Müdürü Keşküş, "Halk oyunları davuluyla zurnasıyla kulağa hitap ederken yöresel kıyafetleri ve oyunuyla da göze hitap ediyor. Kentimizin yöresel oyunlarının unutulmaması geleceğimize taşınması için halk oyunları yarışmalarına önem veriyor, katılım sağlanması için önemli çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dereceye giren takımların kupaları ödül töreniyle takdim edilirken takımlar ödül törenin ardından bir araya gelerek halay çekti.