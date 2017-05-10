Halkbank’ın Şampiyon Voleybolcuları Basınla Buluştu

Efeler Voelybol Ligi'nde üst üste ikinci şampiyonluğunu alan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, basınla buluştu.

Efeler Voelybol Ligi'nde üst üste ikinci şampiyonluğunu alan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, basınla buluştu. Halkbank'ta hedef ise Devler Ligi.

Toplamda 8. kez, Efeler Ligi'nde ise üst üste ikinci kez şampiyon olan Halkbank, basın mensupları ile buluştu. Toplantıya şampiyon takım oyuncuları ve teknik ekip ile birlikte Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenoğlu, Halkbank Müdür Yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Şenel, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Tıltak, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Bayraktar ile basın mensupları katıldı.

Taşkesenoğlu: "Her zaman ilklere imza attık"

Ataşehir Halkbank Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Berat Kandili'ni kutlayarak sözlerine başlayan Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenoğlu, "Hepimiz çok mutlu ve gururluyuz. Efeler Ligi'nde üst üste iki yıl şampiyonluk yaşadık. Sporcularımız güzel bir tatili fazlasıyla hak ettiler. Halkbank ismi her alanda birincilikle özdeşleşmiş durumda. Bu başarının mimarlarına sözü bırakmak istiyorum aslında. Bankamızın spora verdiği öneme vurgu yapmak istiyorum. Medarı iftiharımız voleybol ve voleybolun da gelişimine büyük katkı sağladık. Hem erkek hem de kadın kategorisinde her zaman ilklere imza attık. Altyapımızda da birçok gencin spora kazandırılmasını sağladık. Bu başarıda emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum. Rekabette ayakta kalıp bu başarıyı sevinci bize yaşattılar. İnanıyorum ki gelecek dönemde yepyeni başarı hikayesiyle karşı karşıya olacağız" açıklamalarında bulundu.

Süleymanoğlu: "Sezona sıkıntılarla başladık"

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu ise kupaların hepsinin ayrı ayrı hikayesi olduğunu aktararak, "2013'te CEV kupasını aldığımızda bir ilki yaşatmıştık. Şampiyon Kulüpler Kupası'nı da alacağız dedik, 1 sene sonra da orada final oynadık. Geçmişimiz bunlarla dolu. En fazla kupa alan takımız. 8 şampiyonluk, 6 Türkiye Kupası almış bir takım. Ligleri domine eden bir takım. Sezona sıkıntılarla başladık ve 5 yıldız oyuncumuz ayrılmak zorunda kaldı. Bunların yerine yeni oyuncular koyduk. Çocukların hepsine inandık ve "Önemli olan sezonu nerede bitirdiğiniz değildir" dedik. Onlar da ondan sonra ivme kazandılar. Antrenör değişikliği de takıma olumlu yansıdı. Ben emeklerine çok teşekkür ediyorum. Bizim payımız vardır ama en büyük emek oyuncuların ve teknik ekibin" dedi.

Halkbank Voleybol Takımı'nın oyuncuları ise sezonun zor geçtiğini ve ligin sonunda yaşadıkları şampiyonluğun sevinci ile mutluluk yaşadıklarını aktardı.

Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenoğlu, Halkbank Voleybol Takımı Kaptanı Burutay Subaşı ile birlikte kazanılan kupayla poz verdiler.