Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir

HedefHalk Gazetesi Atakum Belediye Başkanı AK Partili İshak Taşçı'ya, Yeni Anayasa, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Referandum sürecini sordu. Taşçı, "Güçlü Türkiye için halkımız evet diyecektir" dedi

"Bugüne kadar 65 hükümet kurulmuş ama bundan böyle Türkiye kolay kolay koalisyonları görmeyecek" diyen Samsun'un Atakum İlçesi Belediye Başkanı Taşçı, "Yani Anayasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin devreye girmesi, Türkiye’nin yolunu açacak. Vatandaş da olanların farkında" dedi.

Başkan Taşçı, "Partili Cumhurbaşkanlığı diktatörlük değildir. Tek adamlık da asla değil. Aslında bu yasa Recep Tayyip Erdoğan’ın eliniz zayıflatıyor. Halkına karşı sorumlu hale geliyor. Yeni sistem, Belediye Başkanlığı'nın genel hali gibi. Bir çok yönetici var ama halka hesap veren benim" diye konuştu.

Vatandaşın referandumdan 'evet' çıkması halinde değişimi hemen yaşamaya başlayacağını söyleyen AK Partili Taşçı: Bürokrasideki hizmetlerin hızlanmasıyla farkına varacak. Hızlı icraat dönemi başlıyor. Krizler yaşanmayacak. İstikrar gelecek, yatırımlar artacak. Türk halkı seçim yaparken, artık büyük resme bakıyor. Muhalefetin sıkıntısı 'koalisyon dönemleri sona eriyor, o nedenle.'

Atakum Belediye Başkanı AK Partili İshak Taşçı, HedefHalk Gazetesi'nin Yeni Anayasa, Partili Cumhurbaşkanı Sistemi ve Referandum süreciyle ilgili sorularını yanıtlayıp, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, HedefHalk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aziz Yener Cabbar ve Yazı İşleri Müdürü Ragıp Göker'e, 'Anayasa Değişikliği' ve 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' hakkında görüşlerini aktardı. Referandum süreci ile ilgili seçmene mesajlar verdi.​

HHALK: Anayasa değişikliği paketinin zamanlaması açısından ne dersiniz? Türkiye içeride ve dışarıda çok ciddi saldırılara maruz kaldı. Bu çalışmayla bir ilgisi var mı?

TAŞÇI: Buradaki asıl amaç Türkiye’nin bu sistemde istikrarı yakalamasıdır. Çünkü hükümet kurmak istikrar işidir. Bugüne kadar 65 hükümet kurulmuş ama bundan böyle Türkiye kolay kolay koalisyonları görmeyecek. Seçimler artık 5 yılda bir yapılacak. Yani birkaç aylık hükümetler olmayacak. Hükümetler koalisyonlara muhtaç olmayacak. Kesin kararlılık olacak. Hükümet hem meclise sorumlu olacak ama Cumhurbaşkanına bağlı olacağı için iki başlı yönetim ortadan kalkacak.

Ayrıca mutlak çoğunluk değilse bile yeni sistemde çoğunluğun istediği olacak. Yani Anayasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin devreye girmesi, Türkiye’nin yolunu açacak. Bu nedenle bazıları istemiyor ve ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Ama nafile. Vatandaş da olanların farkında. Sandığa gidecek ve 'evet' diyecek.

HHALK: Dış güçler Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni neden istemiyor? Neden böylesine bir reaksiyon gösteriliyor?

TAŞÇI: Eski Türkiye, Ortadoğu’da yaşananları uzaktan izliyordu. Artık Yeni Türkiye, olaylara seyirci kalmayacak bunu gördük. Hem Osmanlı’nın torunları hem de Cumhuriyetin evlatları ülkelerine sahip çıkıyor. Bu da bazılarını rahatsız ediyor. Çünkü, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile güçlenecek. Hızlı kararlar alacak. Bölgesinde lider olmasının yolu açılacak. Kim ister ki; bölgede güçlü bir Türkiye. Dostlarımız elbette sevinecektir. İslam dünyası Türkiye’nin güçlenmesini istiyor. Ama özellikle Ortadoğu’da operasyonlar yapanlar bundan rahatsız olacaktır.

HHALK: Anayasa Değişikliği vatandaş tarafından anlaşıldı mı? Değişiklik yeterince anlatıldı mı? Seçmen referandumda oyunun rengini belirlerken neyi ölçü alacak?

TAŞÇI: Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin tek adamlık olduğu şeklinde propaganda yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı diktatörlük değildir. Tek adamlık da asla değil. Vatandaş da bunu diktatörlük olarak görmüyor. İncelendiğinde böyle olmadığını anlıyoruz.

CUMHURBAŞKANI İCRAATIN BAŞINA GEÇİYOR

Aslında bu yasa Recep Tayyip Erdoğan’ın eliniz zayıflatıyor. Halkına karşı sorumlu hale geliyor. Taşın altına elini koyuyor. Normal bir insan bunu istemez. Şu anki yetkileriyle meclisi feshedebiliyor. İstediği atamaları yapabiliyor. Mevcut yasalarla kendisine kimse de hesap soramıyor. Ama Cumhurbaşkanımız taşın altına elini öyle sokuyor ki, hesap verebilir hale getiriyor. Yeni sistemle iki başlı yönetimden çıkılıyor. Cumhurbaşkanı icraatın başına geçiyor. Bir bakıma bizim gibi. Belediye Başkanı bir sürü yönetici var ama icraatın direk başında. Hesabı halka 'başkan' veriyor. Belediye Başkanlığı'nın genel hali yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin aynısı.

HHALK: Anayasa değişikliğinin iki maddesi referandumdan hemen sonra, diğer maddeler ise 2019 yılında yürürlüğe girecek. O zamana kadar neler yaşanabilir? Süreci anlatabilir misiniz?

TÜRKİYE’NİN LİDERLİĞİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ

TAŞÇI: Süreci referanduma kadar yaşanacak olaylar belirler. Türkiye ve dünya gündeminde neler yaşanacağını önceden bilemeyiz. Cumhurbaşkanımız, iki maddeyi referandumdan sonra yaşanacak olayların seyrine göre yürürlüğe koyabilir. 2019’dan itibaren de o yetkileri kullanmaya başlayabilir. Bunu da halka iyi anlatmak lazım. Ama şu bir gerçek ki; referandum sonrası Türkiye, derhal değişimleri yaşayacaktır. Pozitif yönde iyileşmeler olacak. Hepimize çok görev düşüyor. Bizler de yeni sistemle birlikte çok çalışacağız. Türkiye’nin liderliğine katkıda bulunacağız.

HHALK: Anayasa değişikliği paketinden Türkiye’nin kazancı ne olacak, bu değişiklikler Türkiye’yi nereye götürecek, nelerle karşılaşacağız, vatandaşa faydaları nelerdir?

HIZLI İCRAAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

TAŞÇI: Vatandaş bunu kendiliğinden hissetmeye başlayacak. Mesela bürokrasideki hizmetlerin hızlanmasıyla farkına varacak. Bürokrasi hızlanacak. İşler uzamayacak. Eskiden bürokratlar üçlü kararnameyle atanabiliyordu ama yeni sistemde atamaları Cumhurbaşkanı tek imzayla yapabilecek. Yani hızlı icraat dönemi başlıyor. Vatandaşa en büyük yansıması da böyle olacak. Bundan böyle ekonomik krizler yaşanmayacak. İstikrar gelecek, yatırımlar artacak. Güven ortamı oluşacak. Güvenlik açısından da problem yaşamayacağız. Yetkiler tek adamın elinde toplanacağı için istihbari bilgiler gibi güvenliği gerektiren tüm bilgiler doğrudan Cumhurbaşkanı'na ulaştırılacak. Güvenlik birimlerindeki bürokratları da Cumhurbaşkanı tek imzayla atayabilecek. Yani 'güçlü meclis', 'güçlü yönetim' ile birlikte 'halk iktidara' geliyor.

HHALK: Bilhassa muhalefetin Anaysa değişikliği ile birlikte rejim değişikliği ve tek adam yönetimi iddiaları var. Bu eleştirilere ne diyeceksiniz?

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU

BELKİ DE MECLİSE GİREMEYECEK

TAŞÇI: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşı çıkmasını anlayabiliyorum. Çünkü yeni sistemde Genel Başkanlar, eğer Cumhurbaşkanı adayı olursa mecliste olamayacak. Yok olmazsa, sade milletvekili gibi olacak. Yeni sistem partili Cumhurbaşkanlığı'nı öngörüyor. Bu durumda Kılıçdaroğlu da partisinin lideri olarak Cumhurbaşkanlığı'na aday olacaktır. Cumhurbaşkanı seçilemezse milletvekili de seçilemeyeceği için TBMM’de de olamayacak.

TÜRK HALKI SEÇİM YAPARKEN

ARTIK BÜYÜK RESME BAKIYOR

2019’daki seçim milletin artık uyandığı seçim olacak. Vatandaş da artık meselelere geniş çerçeveden bakıyor. Eskiden sadece kendi meseleleriyle ilgilenen vatandaşlar artık ülkemiz üzerinde oynanan dış oyunları da değerlendiriyor. 15 Temmuz’dan sonra medya Türkiye üzerinde oynanan oyunları çok başarılı bir şekilde deşifre ederek, önemli bir görev yapmıştır. Halkımız da medyanın yayınları sayesinde bunu anladı ve bilinçlendi. Türk halkı seçim yaparken artık büyük resme bakıyor. Yeni sistem ile birlikte yeni dönem başlayacak ve bu yeni dönemde milli gelir de artacak. Türkiye güçlü olacak, güçlü Türkiye’ye de güven oluşacak. Güven ortamına da yatırım gelecek.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, referandum öncesinde yeni Anayasa Değişikliği'ne 'evet' dedi. 'Evet' kampanyasına sosyal medya üzerinden çektikleri video ile destek veren Başkan Taşçı, yayınladığı videoda, "Yarının aydınlık Türkiyesi için ben de 'evet' diyorum" dedi.

HHALK: Yine de muhalefetin değişikliklerle ilgili bazı maddelere şiddetle itiraz ettiğini görüyoruz. Mesela 'yargı siyasallaşıyor' iddiaları doğru mu?

TAŞÇI: Yargı aslında siyasallaşmıyor. Cumhurbaşkanı şu anda bile HSYK’ya 4 üye atayabiliyor. Yeni sistemde de bu kadar üye atayabilecek. Halkımız Cumhurbaşkanımıza güveniyor. Bunun en basit örneğini 15 Temmuz’da gördük. Halkımız Cumhurbaşkanımızı telefonda konuşurken görünce rahatlamış ülkesine ve liderine bağlılığını ispat etmek istemiştir. Cumhurbaşkanımız sayesinde güven ortamının kolayca oluştuğunu Demokrasi Meydanları'nda çok iyi anladık. Yani aslında daha önce de dediğim gibi halk iktidara geliyor. Güvendiği Erdoğan'a yetki veriyor. Beğenmezse 5 yıl sonra seçim var. Ama AK Parti iktidarlarını gördü. Sayın Erdoğan, yetkilerini her zaman halkın refahı için kullandı.

PARLAMENTO DAHA DA

GÜÇLENECEK, ETKİLİ OLACAK

Yeni dönemde parlamentonun görevi daha da artacak. Meclis ülkenin gelişmesini ve büyümesini sağlamak için yasa yapacak. TBMM yeni dönemde bilgi birikimi yüksek kişilerden oluşacak. Yeni dönem meclisin güçlendiği bir dönem. Milletvekilleri yasamayla yani asıl işleriyle uğraşacak. Milletvekili seçimlerinde de halk tercih ettiği kişiyi meclise gönderecek. Çünkü seçim sisteminde dar bölge ya da daraltılmış bölge uygulaması gelebilir. Yani milletvekilleri direk olarak kendini sandıkta seçen halkı temsil eden bir konuma geliyor. Yani olması gereken gibi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, nasıl halkımız tarafından hep tercih edilen bir lider oldu. Bunu en iyi o biliyor. Güç milletin olacak.

HHALK: MHP’nin desteğini görüyoruz. Sandıkta da MHP'li seçmenin tam desteği olur mu?

TAŞÇI: Referandum’da MHP’nin 'desteği artacak' diye inanıyorum. Bunu yaptığım sohbetlerde de görüyorum. Hatta CHP’den de ‘EVET’ oyu gelecek. Hem de hatırı sayılır bir şekilde. CHP’de bunu biliyor. Bu kadar çırpınması da bundan.

İNSANLAR ÇOCUKLARININ

GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Biz şimdiden insanlarla konuşuyoruz. Sosyal demokrat olduğunu bildiğimiz insanlara ne düşündüklerini sorduğumuzda ve onlarla görüştüğümüzde Yeni Anayasa'ya olumlu baktıklarını anlıyoruz. Çünkü insanlar çocuklarının geleceğini düşünüyor. Daha güçlü bir ülke istediklerini belirterek, çocuklarının güçlü Türkiye’de yaşamak istediklerini söylüyorlar. Ben Yeni Anayasa'nın referandumda Türkiye çapında yüzde 60 oranında oy alarak geçeceğine inanıyorum. Hatta daha da artabilir. Sayın Erdoğan sahaya çıkınca, AK Parti halka anlatmaya başlayınca, bakın göreceksiniz 'evet' ibresi hep yukarı çıkacak.

ATAKUM’DAN YÜZDE 50’NİN

ÜSTÜNDE 'EVET' ÇIKACAKTIR

Atakum halkı da Yeni Anayasa'ya çoğunlukla 'Evet' diyecektir. AK Parti olarak Belediye Başkanlığı'nı yüzde 38 oyla kazandık. 7 Haziran'daki seçimde yüzde 42 oy alırken, 1 Kasım seçimlerinde de oyumuzu yüzde 47’ye çıkardık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanımıza çıkan oy ise yüzde 49 olmuştur. Bu sonuçlara bakarak, Atakum halkının referandumda yüzde 50’nin üzerinde evet oyu vereceğini söyleyebilirim. Çünkü güçlü Türkiye’yi herkes istiyor. Ülkesini seven her kişi, lider bir Türkiye'nin temelinde bir katkısı olmasını ister. Hayırcılar olabilir ama onlar bile sandıktan çıkan evetleri görünce şaşıracak.

HHALK: Siz nasıl bir referandum çalışması yapacaksınız?

CUMHURBAŞKANIMIZIN STARTINI BEKLİYORUZ

TAŞÇI: Biz gerek özel toplantılar yaparak ve gerekse kapı kapı gezerek Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ve Yeni Anayasa'nın faydalarını anlatacağız.Zaten AK Parti’nin bir çalışma disiplini var. Ama belediye olarak bu konuda Atakum’un vurulmadık kapısını bırakmayız. Biz zaten hep halkla iç içeyiz. Bizlere inanıyorlar ve güveniyorlar. Köye de çıkacağız, pazara da gireceğiz, kahvehanelere, kafelere de gidip Türkiye’nin liderlik yolu için gerekli ‘evet oyunun’ önemini anlatacağız. Sandık başarısını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız startı verdiği an AK Parti olarak sahalarda olacağız. Biliyorsunuz; bu çalışmaları bizler yorulmadan yaparız. Sandık gününe kadar durmak yok, yola devam.

TÜRKİYE’NİN SEÇİMİ DİYECEĞİZ

Referandum sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasından ibaret değildir. Bunun referandum adıyla olsa da Türkiye’nin seçimi olduğunu düşünüyoruz. Atakum’da kapı kapı gezerek bunun Türkiye’nin seçimi olduğunu anlatacağız. Vicdan sahibi bütün insanlar gibi başarı için çalışacağız. Aslında biz şimdiden gittiğimiz bütün toplantılarda Cumhurbaşkanlığı sisteminin faydalarını anlatıyoruz. Muhalefet bu yeni sistemin diktatörlük getireceği konusunda propaganda yapıyorlar, biz de ülkemizin yeni sistemle daha da güçleneceğini anlatıyoruz. Kim inandırıcı oluyor derseniz, vatandaş ‘diktatörlük sözüne’ gülüp geçiyor.

HedefHalk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aziz Yener Cabbar, Yazı İşleri Müdürü Ragıp Göker, Reklam Müdürü Feride İçkilli ve Halkla İlişkiler Danışmanı Hüseyin Unutmaz'ı misafir eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, HedefHalk Gazetesi ekibinin sorularını yanıtlayarak, "Ülkemizde yüzde 60, Atakum'da ise yüzde 50'lik oranları aşacak bir 'evet' çıkar" dedi.

HHALK: Yeni dönemde Belediye Başkanları'nın rolü ne olacak?

TAŞÇI: Cumhurbaşkanlığı Sistemi en çok belediye başkanlığı sistemine benziyor. Belediye Başkanı da tıpkı Cumhurbaşkanı gibi halk tarafından doğrudan seçilirken, Belediye Meclisi de, TBMM gibi ayrıca seçiliyor. Halk seçimini yaparken, Başkana farklı oy verirken, meclise daha farklı düşüncelerle oy veriyor. Mesela Belediye Başkanı seçilirken, ben çok oy almama rağmen AK Parti olarak Mecliste çoğunluğu alamadık.

YANİ UZLAŞMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Şimdi ben bir karar çıkarırken muhalefetle anlaşmak zorundayım. Cumhurbaşkanlığı Sistemi de buna benziyor. Yani uzlaşma dönemi başlıyor. Herkesle uzlaşma, ülke menfaatleri için uzlaşma, barış süreci başlıyor. Bu ülkeyi seven herkes menfaatlerini korumak için elinden geleni yapacaktır. Biz Samsun'u Atakum'u seviyoruz ve muhalefet partisinden de olsa meclis üyelerimizle ortayı buluyoruz. Halkımız ne isterse o oluyor. Mutlu Atakum, mutlulukla sandığa gidecek ve ‘evet diyecektir’ diye umut ediyorum.

CUMHURBAŞKANI ATAMALARI KENDİSİ YAPACAK

Yeni Anayasa'nın kabul edilmesiyle başlayacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde Cumhurbaşkanı atamaları doğrudan tek imza ile kendisi yapabilecek. Mesela belediyede görevlendireceğim kişileri başkan olarak ben atayabiliyorum ama kredi alırken veya bir projeyi uygulamaya koyarken Belediye Meclisi'nin oyanını almak zorunda kalıyorum. Cumhurbaşkanlığı Sistemi de böyle olacak. Cumhurbaşkanı atamaları kendisi yaparken yasaları yine TBMM çıkaracak. Cumhurbaşkanı hem bu yetkileri 5 yıl süreyle istiyor. 5 yıl sonra halka hesap verecek. Halk icraatını beğenirse bir daha seçecek, beğenmezse değiştirecek.

HHALK. Vatandaş neden 'Evet' desin? Bunu açıklar mısınız? Siz nasıl anlatacaksınız mesela.

TAŞÇI: Vatandaşın 'Evet' demesindeki en belli başlı özellik ve kriter, Türkiye’nin istikrarını düşünmek olacak. İnsanlarımız 'Evet' demek zorunda olduğunu düşünüyor. Referandumdan ‘Hayır’ çıkması halinde elbette kıyamet kopmayacak ama Türkiye’nin geleceği için hiç de iyi olmayacak. Çünkü istikrar kadar ülke güvenliği ve ekonominin durumu da önemlidir. Yeni sistemde hem istikrar sağlanacak, hem daha güvenli bir ülke olacağız hem de ekonomimiz güçlenecek. Halkımız refahının yükselmesinin yolunun da istikrardan geçtiğini artık anlamış bulunuyor. Büyüyen, yatırım alan, güçlenen, hızlı kararlar veren bir Türkiye her ferdinin isteği.

HESAP VEREBİLİRLİK GELECEK

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin en önemli özelliği de ülkemize ve siyasi yapımıza hesap verebilirlik özelliği getirecek olmasıdır. Sorumluluk dönemi başlayacak. Böylece TBMM'de güçlenecek. Bunu bir vatandaş olarak aslında bu hususta Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek isterim. Çünkü bir anlamda yetkilerini devreden Cumhurbaşkanımız halka hesap vermeyi seçmiştir. Mevcut sistemde yetkilerle donatıldığı halde yetkilerinin kısıtlanmasını kabul ederek, fedakarlık yaptığı için vatandaş olarak kendisine minnettarım.

ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin büyük hedeflere doğru koştuğunu belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya koyduğu çalışmalarla AK Belediyecilik anlayışının temellerini oluşturan Erdoğan, bugün Türkiye’nin büyük bir çoğunluğunda görev başında olan AK Partili belediye başkanlarının modeli olmuştur. Bu modeli örnek alan bizler, görev yaptığımız il ve ilçelerde en iyi hizmetleri, en kapsamlı projeleri halkımızla buluşturuyoruz. Hem yerelde hem de genelde ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma noktasında büyük başarılara imza atan AK Partinin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla birlikte kaderi değişmiştir. Millet AK Parti’ye, AK Parti millete güveniyor" dedi.

AK KADROLARIN PARÇASI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'a, 'Güveniyor ve İnanıyoruz' diyen Atakum Belediye Başkan İshak Taşçı, "AK kadroların bir parçası olmaktan, halkımıza hizmet etmekten dolayı son derece mutlu ve gururluyum. Arkamızda böylesi güçlü bir iktidar olduğu sürece, en iyi hizmetleri halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Millet var oldukça AK Parti, AK Parti var oldukça da milletin sırtı yere gelmeyecek" dedi.