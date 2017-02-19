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Halkın Okuduğu Hatimlerin Duasını Protokol Yaptı

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Halkın Okuduğu Hatimlerin Duasını Protokol Yaptı
Aydın protokolü, geçtiğimiz ay İzmir Adliyesi önünde yaşanan hain terör saldırısında kahramanca hainlere karşı koyarak şehit olan polis memuru Fethi...

Aydın protokolü, geçtiğimiz ay İzmir Adliyesi önünde yaşanan hain terör saldırısında kahramanca hainlere karşı koyarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailesine ziyarette bulundu. Duygusal anların da yaşandığı ziyarette Vali ve milletvekili halk tarafından Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'un ruhuna okunan hatimlerin duasını yaptı.

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Faruk Koçak, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ beraberindeki heyet ile 5 Ocak günü İzmir Adliyesi önünde meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in Aydın'da yaşan babası ve ablasını ziyaret etti. Abla Fethiye Acun'un Adnan Menderes Mahalles'ndeki evine gelen protokol üyeleri şehidin Babası Mehmet Sekin ve Ablası Fethiye Sekin'in ailesi ile sohbet etti.

Olaydan sonra halkın gönlünde taht Kuran Şehit Polis Memuru Fethi Sekin için her gün çok sayıda hatim yapıldığı öğrenildi. Ziyarette AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ve Vali Ömer Faruk Koçak Kur'an-ı Kerimden bazı sureleri okuyup şehidin ruhuna hediye edilen hatimlerin duasını yaparak tüm şehitlere bağışladılar.

Şehidin evinde ezbere Kur'an-ı Kerim'den sureler okuyup dua eden Vali Ömer Faruk Koçak ve Milletvekili Mehmet Erdem'in oldukça düzgün bir kıraata sahip olduğu görüldü.

Halkın Okuduğu Hatimlerin Duasını Protokol Yaptı

Halkın Okuduğu Hatimlerin Duasını Protokol Yaptı

Halkın Okuduğu Hatimlerin Duasını Protokol Yaptı

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