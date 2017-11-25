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Halkın sesine kulak verdi teşekkür ettik

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Halkın sesine kulak verdi teşekkür ettik
TEMA Genel Merkezi Canik Belediyesi'nin Meşe Orman Park projesinde tepkiler üzerine betonları söktürmesini olumlu bulduklarını açıkladı

Yaplıan açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi: Şehrin yakınında veya bitişiğindeki ormanlık alanlar,belediyelerin talepleri, orman idarelerinin uygun görmesi ile kent ormanı şeklinde düzenlenerek halkın kullanımına sunulabilmektedir. Haberlere konu olun Hasköy Korusu B tipi Mesire yerinin de bu kapsamda doğal yapıyı bozmayacak şekilde, doğa ile uyumlu olarak ahşap malzeme kullanılmak koşulu ile yapılması planlanmıştır. Fakat saha içindeki bazı bölümlerde zemine beton dökülmüştür. Halktan, TEMA Vakfı’nın da arasında yer aldığı sivil toplum kuruluşlarından gelen tepkiler ve Orman Genel Müdürlüğü’nün yönlendirmeleri ile Canik Belediyesi beton blokların bir kısmını orman dokusuna zarar vermesi nedeniyle sökmüştür.

HALKIN SESİNE KULAK VERİLDİ 
Bu gelişmeler sonrası TEMA Vakfı Samsun İl Temsilcisi Leman Özay, Canik Belediye Başkanı Osman Genç’e proje planının detaylarını yakından öğrenmek, TEMA Vakfı tarafından konunun takip edildiğini ve toplumsal uzlaşı açısından beton blokların kırılması nedeniyle geri adım atılmasından memnuniyet duyduğumuzu iletmek üzere bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Sivil toplumun ve halkın sesine kulak verilmesinden dolayı teşekkür etmiş, bu tarz planlamalarda Sivil Toplum Kuruluşlarının görüşlerinin alınmasının öneminin altını çizmiştir.

YORUMLAR BİZLERİ ÜZDÜ 
Ziyaret sonrası yerel medyada bu ziyaretin amaç ve kapsamını aşacak şekilde farklı yansımalar ve yorumlar yer almasından dolayı üzüntü duymaktayız. 25 yıldır yaşanabilir bir gelecek için başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıklarımızın korunması için mücadele veren Vakfımız, dün olduğu gibi bugün de doğaya zarar veren her türlü uygulamanın karşısındadır.

EKSİK VARSA DÜZETİLECEKTİR 
Canik Belediyesi’nin tüm projeyi bu bağlamda gözden geçirmesini ve beton blokların sökülmesi gibi plana ve amaca uygun olmayan tüm alanlarda gerekli düzeltmeleri yapmasını beklemekteyiz. E.Caner CABBAR 

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