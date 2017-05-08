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Halkoyunları Grup Yarışmaları Bodrum’da Yapıldı

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Halkoyunları Grup Yarışmaları Bodrum’da Yapıldı
Türkiye Halkoyunları Federasyonu faaliyet programında yer alan halkoyunları grup yarışmaların Bodrum'da gerçekleştirildi.

Türkiye Halkoyunları Federasyonu faaliyet programında yer alan halkoyunları grup yarışmaların Bodrum'da gerçekleştirildi. 35 ekibin katıldığı grup yarışmasında ekipleri birbirinden güzel yöresel oyunları sergiledi.

Yarışmada geleneksel düzenlemeli dal minikler kategorisinde Bodrum Akademi Karya ve Karya Çiçekleri Spor Kulübü birinci olurken Denizli ekibi Sarayköy Gençlik Spor Kulübü 4 kategoride birinci olarak yarışmaya damga vurdu. Gümbet Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yarışma geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz dal olmak üzere, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan ve farklı illerden 35 ekibin katıldığı organizasyon akşam saatlerinde kadar sürdü. Yöresel kıyafetlerini giyerek sahneye çıkan halkoyunları ekipleri oyunlarını sergiledi. Salonu tamamen dolduran çok sayıda izleyici öğrencilere alkışlarıyla destek verdi.

Türkiye Halkoyunları Federasyonu başkan vekili Remzi Kaya basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: Halkoyunları diğer spor alanları gibi fiziksel güce dayalı bir spor değil bizimkisi. Hem fizik var hem ruh var hem beyin var, yani her şey bir arada ve çocuklarımıza milli kültürümüzü veriyoruz. Oyunlarını oynarken kendi kültürlerini de sergiliyorlar. Bizim yarışmalarımızda temel sloganımız şu; yarışmayı kazanmak veya kaybetmek ayakları üzerinde durabilmek, kendilerine olan güvenlerini kazanmak. Biz bunu sağlıyoruz" dedi.

Halkoyunlarının oyuncularının günlük yaşantılarına da olumlu yönde katkıları olduğunu sözlerine ekleyen Kaya şu ifadeleri kullandı: "Biz federasyon olarak çocuklarımıza kurallara uymayı, disiplinli olmayı, çalışmayı ve paylaşmayı öğretiyoruz. Bizim oyunlarımızın bir özelliği de, oyunlarımızda asla bencillik yoktur. Ben duygusu ve biz duygusu vardır. Çünkü yanındaki arkadaşınız başarısız olduğu zaman siz zaten başarısızsınız demektir. Onun içinde öğrencilerimiz oyunlarını sergilerken mutlaka kendilerinden çok arkadaşını düşünürler, o başarılı olsun isterler. El ele tutuşarak, göz gözer bakarak oynanır. Asla düşman olma şansın yok. Kardeşlikle, sevgiyle oynanır. Bizim çocuklarımızın şöyle de bir özelliği var; kesinlikle zararlı alışkanlıkları yok, uyuşturucu yok. Bizim bir sloganımız var; halkoyunlarına bağlıyız, uyuşturucuya karşıyız. Bu yarışmalar sadece yarışma değil, onlara çok şey kazandırıyor ve çocuklarımız çok yönlü yetişiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Halkoyunları Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Cem Kaytan ise Muğla'nın grup yarışmasına ev sahipliği yapmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek yarışmaya katılan tüm ekiplere başarılar diledi.

Yarışmalar sonunda geleneksel düzenlemesiz dal minikler kategorisinde Kaş Genç Spor Kulübü, yıldızlar kategorisinde Yüksek Çıta Sanat Spor Kulübü, geleneksel düzenlemeli dal minikler kategorisinde Bodrum Akademi Karya ve Karya Çiçekleri Spor Kulübü, yıldızlar kategorisinde Sarayköy Gençlik Spor Kulübü birinci oldu.

Geleneksel düzenlemesiz dal gençler ve büyükler kategorisinde Sarayköy Gençlik Spor Kulübü, geleneksel düzenlemeli dal gençler kategorisinde Sarayköy Gençlik Spor Kulübü, büyükler kategorisinde ise Destan Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü birinci oldu.

Yaklaşık 10 saat süren yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Halkoyunları Grup Yarışmaları Bodrum’da Yapıldı

Halkoyunları Grup Yarışmaları Bodrum’da Yapıldı

Halkoyunları Grup Yarışmaları Bodrum’da Yapıldı

Halkoyunları Grup Yarışmaları Bodrum’da Yapıldı

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