Hamaney’in Danışmanı Velayeti: “Abd İslam’ı, Dünyaya Kötü Bir Şekilde Lanse Etmek İçin Daeş’i Oluşturdu”

İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, "ABD yetkilileri DEAŞ terör örgütünü oluşturarak, İslam'ı dünyaya kötü bir şekilde lanse...

İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, "ABD yetkilileri DEAŞ terör örgütünü oluşturarak, İslam'ı dünyaya kötü bir şekilde lanse etmeye çalıştı" dedi.

Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Batı medyası İslam dünyasının büyük isimlerinin konuşmalarını sürekli sansürlemek ile meşgul. ABD yetkilileri DAEŞ terör örgütünü oluşturarak, İslam'ı dünyaya kötü bir şekilde lanse etmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

"ABD, DAEŞ terör örgütünü üretmiştir"

Velayeti, "İslam dünyasında ihtilaf tohumları ekmeye çalışanlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Clinton'un da söylediği gibi ABD, DAEŞ terör örgütünü üretmiştir. ABD İslam'ı, dünyaya kötü bir şekilde lanse etme amacıyla DAEŞ'i oluşturdu. Açıkçası DAEŞ, Blackwater gibi insan öldürmek için para alan bir örgüttü. DAEŞ ile Blackwater arasındaki tek fark, DAEŞ'in günahsız bir insanı öldürmeden önce Allahu Ekber demesi idi. Bu sayede İslam öncesi cahiliyete, İslam elbisesi giydiriyorlardı" dedi.

"İran İslam Cumhuriyeti kendisini savunmak için hiç kimseden izin almaz"

Ali Ekber Velayeti İran'ın füze ve savunma gücü konusunda batılı ülkelerin müzakere istemelerine ilişkin, "Onlar hala İran'ın Pehlevi döneminde olduğunu sanarak, kaybettikleri nüfuzu yeniden kazanabileceklerini sanıyorlar. Bu onların en büyük yanlışlarından biridir. Zira İran İslam Cumhuriyeti kendisini savunmak için hiç kimseden izin almaz ve aynı zamanda kimsenin de bu konuya karışmasına izin vermez" dedi.