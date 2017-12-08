Hamile Kadınında Bulunduğu Kaçak Göçmenler Yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen, aralarında çocukların ve kadınlarında bulunduğu 16 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen, aralarında çocukların ve kadınlarında bulunduğu 16 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimi belirtilen bir akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesinde 12 yetişkin ve 4 çocuk olmak üzere toplam 16 Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler arasında bir kadınında hamile olduğu öğrenildi.

Tırın dorsesine kaçak bindiler iddiası

Tekirdağ'da bir akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesinde yakalanan kaçaklar, tırın sahibinin iddiasına göre, kaçaklardan haberinin olmadığı yolda tırın içinde uyuduğu sırada girdiklerini konuyla hiçbir alakasının olmadığını yönünde oldu.

Bahse konu şüpheliler, Tekirdağ Devlet Hastanesinden sağlık kontörlünden geçtikten sonra, gerekli işlemler için hazırlanan evraklar ile birlikte, İl Göç İdaresine teslim edildi.