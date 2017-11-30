Hamile Kediye Başhekim Sahip Çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Hamdi Eriş Hastanesi Başhekimi Dr. Uğur Yıldız, hastane bahçesinde bulduğu hamile kediye sahip çıktı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Hamdi Eriş Hastanesi Başhekimi Dr. Uğur Yıldız, hastane bahçesinde bulduğu hamile kediye sahip çıktı.

Hamdi Eriş Hastanesi Başhekimi Dr. Uğur Yıldız, 1 ay önce işe gelirken hastanenin bahçesinde duvarın dibinde bir kedi olduğunu gördü. Hamile olduğu anlaşılan kediyi burada bırakmaya gönlü razı olmayan Yıldız, hastane çalışanlarının da yardımıyla makam odasında kediye açtı. "Pamuk" adı verilen anne kedi bir süre sonra dünyaya 4 tane yavru getirdi. Yavru kedilerle adeta şenlenen idari binada çalışanlar kedilere Spanç, Klemp, Narkoz, Neşter gibi sağlık terimlerinden isimler koydu. Şirinlikleri ve sempatik hareketleriyle kısa sürede çalışanların ilgi odağı haline gelen yavru kediler, hastanenin maskotu oldu.

Başhekimi idari binadaki makam odasında ziyarete gelen vatandaşlar ve hasta yakınları, odada özgürce dolaşan kedi yavrularını görünce önce kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor ardından kedileri sevmeye başlıyorlar. Ziyaretçiler kedilerin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmiyor.

Bahçeli evinde de bir anne köpek ve 6 yavrusuna bakan Başhekim Uğur Yıldız, "Bizim mesleğimiz insan sevgisi üzerine kuruludur. Ancak hayvanları sevmeyen insanları, hele de hastaları sevemez. Personelimin kedi yavrularını sahiplenmeleri ve bu konuda bana yardımcı olmaları da beni ayrıca mutlu etti" diye konuştu.