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Hamilelik Sonrası Sarkan Deriye Dikkat

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Hamilelik Sonrası Sarkan Deriye Dikkat
Doğumlar ve kilo verme sonucu karnın eski gergin ve sağlıklı görünümünü kaybedebildiğini belirten Op.Dr. Esra Çelik, hamilelik sonrası sarkan deriye...

Doğumlar ve kilo verme sonucu karnın eski gergin ve sağlıklı görünümünü kaybedebildiğini belirten Op.Dr. Esra Çelik, hamilelik sonrası sarkan deriye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Esra Çelik, "Karın germe ameliyatı, sarkmış olan orta ve alt karın bölgesindeki fazla deri ve yağ dokusunun alınması, gevşemiş karın kaslarının da sıkıştırılarak onarılması prensibine dayanır. Sarkmanın derecesine bağlı olarak göbek yeri değiştirilebilir veya yerinde bırakılabilir. Beraberinde yağlanma da varsa liposuction da eklenebilir" dedi.

İdeal olanın, hastanın fazla kilolarını verdikten sonra ameliyat olması olduğunu ifade eden Op.Dr. Çelik, "Ameliyattan en az 2-3 hafta önce sigaranın bırakılmış olması, en az 1 hafta önce aspirin gibi pıhtılaşmayı yavaşlatan ilaçların kullanımının kesilmesi önemlidir. Ameliyat genel anestezi ile yapılır. Kıllı bölgenin hemen üzerinden çamaşır içerisinde kalacak şekilde yapılan kesiyi takiben, göbeğin altındaki fazla yağ dokusu ve deri çıkarılır. Gevşemiş olan karın kasları orta hatta sıkıştırılır. Göbek yeni yerinden çıkarılır. Karın içerisinde kan ve sıvı birikmesini önlemek için ince silikon borucuklar(dren) ile drenaj sağlanır. Ameliyat 2.5-4 saat sürer. Hastanede 1 veya 2 gece kalınır. Drenler 1-2 gün içinde drenaj miktarına göre alınır. Hasta yara yerindeki gerginliği iyileşme sürecinde azaltmak için 1-2 hafta hafif eğilerek yürür, yatarken dizlerinin altına yastık koyarak uyuması önerilir. 4-6 hafta süre karın korsesi kullanır. Bu süre zarfında, zorlayıcı şekilde ağırlık kaldırmaması ve spor yapmaması önemlidir. Dikişler kendiliğinden erir ve kaybolur" diye konuştu.

"Karın germe ameliyatı, kişinin özgüvenini tazeler"

Kesilen yerdeki izin ilk önceleri kırmızımsı olmakla beraber, zamanla renginin solduğunu kaydeden Op.Dr. Çelik, "Cildin yapısına bağlı olarak neredeyse çok dikkatli bakılmadan görülemeyen izler bile oluşabilir. Toplumun çok küçük bir oranda yara iyileşmesinde problemler yaşanabilir. Bu durumda daha kabarık ve kötü izlerin kalması da olasıdır. İzi azaltmak için çeşitli ilaç krem ve lazer tedavilerinden de yardım almak ameliyatın sonucunu desteklemek açısından son derece önemlidir. Ayrıca bu bölgeye, kişinin hoşuna giden objelerin dövme şeklinde uygulanması da izin saklanması için uygulanan yöntemlerdendir. Karın germe ameliyatı, son derece mutluluk verici estetik ameliyatlardan birisidir. Kişinin özgüvenini tazeler" açıklamalarında bulundu.

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