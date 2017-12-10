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Hamsi 20 lirayı gördü

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Hamsi 20 lirayı gördü
Ordu'da yaklaşık 20 gün önce kilogramı 5 liradan satışa sunulan Karadeniz hamsisinin fiyatı 20 liraya kadar yükseldi. Sebebi ise hamsinin, havalardan dolayı Gürcistan kıyılarına gitmesi

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, Karadeniz'de avlanan hamsinin yok denilecek kadar azaldığını söyledi. Hamsi avının azalmasını mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığına bağladıklarını belirten Karadeniz, "Hamsi bundan dolayı Rusya, Gürcistan ve Abhazya bölgesine gitti. Bu nedenle bölgemizde hamsi avı neredeyse durma noktasına geldi" dedi.

Başkan Karadeniz, "Hamsinin kasası balık hallerinde 150 ile 200 lira arasından satışa sunuluyor. Durum böyle olunca tezgahtaki hamsinin de fiyatı katlanıyor. Ordu'da birçok tezgahta hamsi ortalama 20 liradan satılıyor. Vatandaşlar bu durumdan şikayetçi. Açıkçası vatandaşlarımız ucuz hamsi tüketmek için bir süre daha bekleyecek" diye konuştu.

Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Karadeniz, hamsi avının azalmasıyla balıkçı tezgahlarında daha çok istavrit ve mezgit satıldığını sözlerine ekledi

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