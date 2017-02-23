  • BIST 89.078
  • Altın 142,414
  • Dolar 3,5779
  • Euro 3,7733
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Hamsi Sezonu Bitti Gibi...

» »
Hamsi Sezonu Bitti Gibi...
Trabzon'da balık fiyatları son 30 yılın en yüksek rakamını gördü.

Trabzon'da balık fiyatları son 30 yılın en yüksek rakamını gördü. Geçen yıl bu dönemlerde kilosu 5 TL'den satılan hamsi bu günlerde 25 TL'yi görürken diğer balık çeşitlerinin fiyatları da 3-4 katına kadar çıktığı gözlendi.

Hamsi sezonun yavaş yavaş kapandığını belirten balıkçılar bu sezon hamsinin beklendiği gibi av vermediğini belirttiler. Bugünlerde hamsinin kilosu 25 TL kadar çıktığını belirten balıkçılardan Çetin Kavzoğlu, "Hamsi bu sene olmadı. Bugünlerde sezonun bittiğini söyleyebiliriz. Hamside son yılların az av verdiği bir dönemi yaşadık. Normalde hamsi Şubat sonlarına kadar oluyordu. Bu dönemler hamsinin en lezzetli dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Mart ayında da hamsi olur ancak en lezzetli dönemi Şubat ayıdır. Mart ayında hamsi tüylenir dolayısıyla lezzetini kaybeder. Bu sene hamsi 25 TL'yi bile gördü. Dolayısıyla az olan balığın fiyatı da her zaman yüksek olur. Bu dönem geçmiş yıllara göre en pahalı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Bu sezon hamsinin tarihinin en yüksek fiyatını gördüğünü belirten balıkçılardan Samet Özbayrak, vatandaşa bu fiyatı söylemeye utandığını söylüyor.

Hamsi gibi diğer balık çeşitlerinin de fiyat olarak yüksek olduğunu belirten Özbayrak, "Bu sezon hamsi hemen hemen olmadı diyebiliriz. Bir gün oluyor 3-4 gün olmuyor. Dolayısıyla olan hamsinin de fiyatı da çok yüksek. Hamsi tarihinin en yüksek fiyatını gördü. Hamsi olmayınca işlerimiz olumsuz yönde etkileniyor. Hamsiyi 25 TL kadar sattığımız oldu. Hayatımda ilk kez bu kadar yüksek fiyatı gördüm. Hamsiye 25 TL demeye bile utandım diyebilirim. Diğer balık çeşitlerinin de fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu sene 20 TL'den aşağı balık olduğunu hatırlamıyorum. Balık olmayınca dolayısıyla fiyatı da yükseliyor. Mezgitin 25-30 TL olduğunu hiç görmedi, istavriti 30 TL hiç görmedim, sargan 25-30 TL hiç görmedim. Bu sezon sadece palamut bol oldu oda 2 ay kadar sürdü" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siirt Vakfı, Armutlu’da Hem İş Hem Tatil Yaptı23 Şubat 2017 Perşembe 12:08
  • Artık Onun Da Sıcak Bir Yuvası Var23 Şubat 2017 Perşembe 12:08
  • Adıyaman’da İş Yerlerine Güvenlik Kamerası Takılması Zorunluluğu Getirildi23 Şubat 2017 Perşembe 12:08
  • Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:23 Şubat 2017 Perşembe 12:03
  • 12 Yıllık Çaycı Yöntemini Değiştirdi, 400 Çay Satmaya Başladı23 Şubat 2017 Perşembe 12:03
  • Antalya’nın Fethi İlk Defa Görkemli Kutlanacak23 Şubat 2017 Perşembe 11:58
  • İran, Türk Tırlarını Mahkeme Kararına Rağmen 11 Aydır Bırakmıyor23 Şubat 2017 Perşembe 11:58
  • Şırnak Valisi Ali İhsan Su:23 Şubat 2017 Perşembe 11:43
  • Malatya’ya 15 Temmuz Şehitleri Anıtı23 Şubat 2017 Perşembe 11:43
  • Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Kızılay’a Kan Bağışında Bulundu23 Şubat 2017 Perşembe 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti