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Hamsi Yüzde 100 Zamlandı, Kilosu 20 Liraya Çıktı

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Hamsi Yüzde 100 Zamlandı, Kilosu 20 Liraya Çıktı
Bilecik'te bir hafta önce tezgahlarda 10 liradan satılan hamsinin kilogram fiyatı 20 liraya yükseldi.

Bilecik'te bir hafta önce tezgahlarda 10 liradan satılan hamsinin kilogram fiyatı 20 liraya yükseldi.

Sert esen lodos sebebiyle tekneler denize açılamayınca azalan balık ve artan fiyatlar vatandaşı da balıkçıları da üzdü. Geçtiğimiz haftalarda 10 lira olan hamsi yeniden 20 liraya tezgahları süslerken vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

"Bilecikliler şoklanmış balık yerine pahalı olan taze hamsiyi tercih ediyor"

Konu hakkında açıklama yapan Acar Balıkçılık çalışanı Anıl Küçük, havalar böyle giderse fiyatların da artacağını belirtti. Küçük, "Havaların soğuk olmasından dolayı fiyatlarımız da artış var. Hamsinin fiyatı 20 lira oldu. Aynı zamanda buzhane de olan hamsilerimiz de var onların fiyatı ise 10 lira ancak vatandaşlarımız daha çok taze hamsiyi tercih ediyor. Çupra ve levrek fiyatları değişmezken mezgit ailesinden olan mırlan 25 liradan tezgahlarda boy gösteriyor. Yerli palamut 10, istavrit 20, sardalya 10, alabalık 15, somon kilo 50, uskumru ise 15 liradan tezgahlarda satışta. Havaların biran önce normale dönmesini istiyoruz ki hem vatandaşlarımız çok balık yerken hem de bizim işlerimizi normale döner" dedi.

Hamsi Yüzde 100 Zamlandı, Kilosu 20 Liraya Çıktı

Hamsi Yüzde 100 Zamlandı, Kilosu 20 Liraya Çıktı

Hamsi Yüzde 100 Zamlandı, Kilosu 20 Liraya Çıktı

Hamsi Yüzde 100 Zamlandı, Kilosu 20 Liraya Çıktı

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