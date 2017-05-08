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Hamzaoğlu: "Kazanmaya Gelmiştik"

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Hamzaoğlu: "Kazanmaya Gelmiştik"
Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Karabükspor'un direncine çok fazla karşılık vermediklerini söyledi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Karabükspor'un direncine çok fazla karşılık vermediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyun anlamında istediklerini yaptıklarını ama son vuruşlarda ve pas tercihlerinde biraz hatalarının olduğunu belirterek, "Her iki takımın oyuncularını ve Karabükspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Kazanmaya gelmiştik. İyi bir maç oynadık ve iyi bir mücadele ortaya koyduk. Karabükspor'un direncine çok fazla karşılık verdiğimizi söyleyemem. Oyun anlamında istediğimizi yaptık ama son vuruşlarda ve pas tercihlerinde biraz hatalarımız oldu. Girdiğimiz pozisyonlar vardı gole çeviremedik. Direkten dönen bir topumuz vardı. Hücuma çıkarken, yaptığımızı bir pas hatasından dolayı penaltı oldu ve yediğimi bir penaltı golü var. Oyuncularımı tebrik ediyorum verdikleri mücadeleden dolayı. Karabükspor'u da galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Sezonu bitirmiş bir havaya girmişti"

'Osmanlıspor'daki düşüş Avrupa maçlarına bağlanır mı?" yönündeki soruya ise Hamzaoğlu, "Osmanlıspor sezonu çok erken açtık ve 50 civarında maç yaptı. Biz geldiğimizde hem mental hem de fiziksel yorgunluğu gözleniyordu. Avrupa'dan elenince o hedef de kalmadı. Takım sezonu bitirmiş bir havaya girmişti. Bizle beraber tekrar çocuklar canlandı ve tekrar yeni bir hedefler koyarak onlara bir şey vermeye çalıştık. O heyecanla mücadelelerine devam ediyor. Osmanıspor önceden olduğu gibi başarılı olmaya devam edecek" diye kaydetti.

Musa Çağıran'ın olmasının mağlubiyetin bir etken olup olmadığı yöndeki bir soruyu ise Hamzaoğlu, şöyle cevapladı:

"Sadece Musa değil her oyuncumuz bizim için önemli. Sakatlara cezalara maçı bağlayamayız. Diğer oyuncularımda hepsi birbirinden değerli. Onlarda ellerinden geleni yaptılar. Sonuçta kazanmayı isteyen iyi mücadele eden iki takımın maçı oldu. Karabükspor attı onlar kazandı. Tebrik ediyorum."

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