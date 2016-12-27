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Hamzaoğlu’nun İstifasına Bursaspor’dan Onay Çıkmadı

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Hamzaoğlu’nun İstifasına Bursaspor’dan Onay Çıkmadı
Bursaspor yönetimi, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yeşil-beyazlı yönetime sözlü olarak sunduğu istifa kararını kabul etmediklerini ve sezon sonuna...

Bursaspor yönetimi, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yeşil-beyazlı yönetime sözlü olarak sunduğu istifa kararını kabul etmediklerini ve sezon sonuna kadar birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün deplasmanda alınan Gençlerbirliği mağlubiyetiyle eleştiri oklarını üzerine alan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Ben kararımı verdim ancak yarın yönetim kurulu ile oturup konuşacağız" diyerek istifa sinyali vermişti.

Bugün yeşil-beyazlı yönetim Ali Ay başkanlığında deneyimli teknik adam ile Özlüce Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursasporluyum" diyen herkesin ortak noktası Bursaspor sevgisi olsa da, görevlerimiz bize, sadece duygularımızla hareket etmeme sorumluluğunu da vermektedir. Dolayısıyla bazen başarısız sonuçlar, bazen bu sonuçları ortaya çıkaran koşullar, kimi zaman da önyargılarımız, duygularımızı ön plana çıkarabilir ve anlık reaksiyonlarımız, camiamızın en hakiki ve ortak paydasından bizleri uzaklaştırabilir. Bu durumda yöneten olarak bizim görevimiz, aklı selim içinde hareket etmektir. Buradan hareketle, kamuoyumuzla paylaşmak istediğimiz hususlar şunlardır; Yönetim olarak bizler, camia adına kulübümüzü yönetmemize karşın, başta hoca ve oyuncu seçimi olmak üzere hemen her konuda, bazı kesimlerin kulübü yönetme hevesinde olmaları karşısında, kimseye bu fırsatı tanımayacağımızın bilinmesini istiyoruz."

"Hamzaoğlu istifasını sözlü olarak vermiş olmasına karşın"

Bizler kulübümüzü mali açıdan düzlüğe çıkarmak ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak için mücadele ederken, sportif açıdan da başarısız sayılmayacağımız gerçeğinden hareketle, yönümüzü istikrara dönmüş bir anlayışa sahip olduğumuz için, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu istifasını sözlü olarak vermiş olmasına karşın kabul etmiyor ve sezon sonunu kendisiyle birlikte getirmek hususunda son derece kararlı olduğumuzu camiamızla paylaşıyoruz."

"Çatlak sesleri susturmaları Bursasporluluk sorumluluğunun gereğidir"

Başakşehir maçında başlayan ve son olarak Gençlerbirliği karşılaşmasında tekrar ortaya çıkan tepkilere karşılık, 3 milyonluk şehrimizin büyük bir bölümü tarafından istikrara dönük taleplerin giderek artması, bu konudaki kararlılığımıza güç katmaktadır. Armaya olan sevgi ve saygı, bu armayı göğsünde ve gönlünde taşıyan herkese asgari saygıyı gerektirmektedir. Bursaspor camiası, kulübünü saha içinde ve dışında temsil eden hiçbir kişi ve unsura hakareti kabul edemez ve etmemelidir. Bursaspor'un geleceği ve itibarı dışında hiç bir hesabı olmayan büyük Bursaspor taraftarının, başka hesaplar peşinde olanlara hak ettikleri cevabı vermeleri ve çatlak sesleri susturmaları Bursasporluluk sorumluluğunun gereğidir. Kurtuluş mücadelemizde bizi içimizden vurmaya çalışanlarla, kulübün değil, kendi hırs, ego ve menfaatlerinin peşinden koşanlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz."

Hamzaoğlu’nun İstifasına Bursaspor’dan Onay Çıkmadı

Hamzaoğlu’nun İstifasına Bursaspor’dan Onay Çıkmadı

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