Han Mahallesi Kültür Evi, Törenle Açıldı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın, "Her mahalleye bir kültür evi" projesi kapsamında Han Mahallesi Kültür Evi, tamamlanarak vatandaşın...

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın, "Her mahalleye bir kültür evi" projesi kapsamında Han Mahallesi Kültür Evi, tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Ceylanpınar Belediyesi'nin ilçe kırsalında sürdürdüğü çok amaçlı kültür evi çalışmaları aralıksız sürüyor. 2015-2016 yılları arasında 55 kültür evinin temelini atan Ceylanpınar Belediyesi, yapımı tamamlanan kültür evlerini vatandaşların hizmetine sunuyor. Han Mahallesinde yapımı tamamlanan ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden kültür evi, mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, "Yapılması planlanan çevre düzenlemesi için Ceylanpınar Belediyesi olarak buradayız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın talimatıyla Han köyüne modern bir kültür evi için geçtiğimiz aylarda kolları sıvamıştık. Hamdolsun en kısa zamanda kültür evini tamamladık. Bugün de çevre düzenlemesini yaptığımız kültür evini, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Han Mahalle Muhtarı Mehmet Sait Yılmaz ise, "Han Köyü muhtarı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye, daire başkanlarına, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol'a ve tüm meclis üyelerine bu büyük hizmeti bizlere getirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Başkan Vekili Cemal Karatay, Belediye Encümenleri Cemal Boz ve Rüstem Ceylan ile birlikte kültür evinin çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.