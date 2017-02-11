  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Han Mahallesi Kültür Evi, Törenle Açıldı

» »
Han Mahallesi Kültür Evi, Törenle Açıldı
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın, "Her mahalleye bir kültür evi" projesi kapsamında Han Mahallesi Kültür Evi, tamamlanarak vatandaşın...

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın, "Her mahalleye bir kültür evi" projesi kapsamında Han Mahallesi Kültür Evi, tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Ceylanpınar Belediyesi'nin ilçe kırsalında sürdürdüğü çok amaçlı kültür evi çalışmaları aralıksız sürüyor. 2015-2016 yılları arasında 55 kültür evinin temelini atan Ceylanpınar Belediyesi, yapımı tamamlanan kültür evlerini vatandaşların hizmetine sunuyor. Han Mahallesinde yapımı tamamlanan ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden kültür evi, mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, "Yapılması planlanan çevre düzenlemesi için Ceylanpınar Belediyesi olarak buradayız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın talimatıyla Han köyüne modern bir kültür evi için geçtiğimiz aylarda kolları sıvamıştık. Hamdolsun en kısa zamanda kültür evini tamamladık. Bugün de çevre düzenlemesini yaptığımız kültür evini, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Han Mahalle Muhtarı Mehmet Sait Yılmaz ise, "Han Köyü muhtarı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye, daire başkanlarına, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol'a ve tüm meclis üyelerine bu büyük hizmeti bizlere getirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Başkan Vekili Cemal Karatay, Belediye Encümenleri Cemal Boz ve Rüstem Ceylan ile birlikte kültür evinin çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kutlubey Kampüsü Tanıtımları Devam Ediyor11 Şubat 2017 Cumartesi 17:33
  • Söke’de İnşaat Temel Kazısı Tarihi Binayı Göçürdü11 Şubat 2017 Cumartesi 17:18
  • İzmir’de Roman Vatandaşların Sorunları Tartışıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 17:13
  • Başkan Kocaoğlu’dan İzbeton Personelinin Ailesine Başsağlığı11 Şubat 2017 Cumartesi 17:03
  • Kahta Halk Eğitim Merkezi Gençleri Yetenek Sınavlarına Hazırlıyor11 Şubat 2017 Cumartesi 17:03
  • Sporcuların Hedefi Türkiye Şampiyonluğu11 Şubat 2017 Cumartesi 16:53
  • Kahta’da Gençlerden Eğitim Seferberliği11 Şubat 2017 Cumartesi 16:53
  • Teknoloji Ve Tasarım Bir Arada11 Şubat 2017 Cumartesi 16:48
  • Besni’de Plaka Tanıma Sistemi Devreye Giriyor11 Şubat 2017 Cumartesi 16:43
  • Kaymakam Gencer’den Küçük Sanayi Sitesi Esnafına Ziyaret11 Şubat 2017 Cumartesi 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti