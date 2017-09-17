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Hande Baladın Ve Beyza Arıcı Rüya Takımda

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Hande Baladın Ve Beyza Arıcı Rüya Takımda
2017 Dünya Şampiyonu olan U23 Milli Voleybol Takımımız'dan Hande Baladın ve Beyza Arıcı rüya takımda yer aldı.

2017 Dünya Şampiyonu olan U23 Milli Voleybol Takımımız'dan Hande Baladın ve Beyza Arıcı rüya takımda yer aldı. Şampiyonanın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ve "En İyi Köşe Smaçör" ödüllerini Hande Baladın, En İyi Orta Oyuncu Ödülü'nü Beyza Arıcı aldı.

2017 FIVB U23 Dünya Voleybol Şampiyonluğu'nun ardından Başantrenör Ataman Güneyligil ve Kaptan Çağla Akın duygularını paylaştı:

Final gibi final oynadıklarını belirten Başantrenör Ataman Güneyligil, "Final gibi bir final oynadık. Bazı hatalar yaptık, hemen hatalarımızın farkına varıp, çözüm bulduk ve oyunumuzu oynamaya devam ettik. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum, çok mutluyum oyuncularıma ve federasyonumuza çok teşekkür ederim, çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Kaptan Çağla Akın ise, "Çok sabırlı bir oyun oynadık ve rakibin hata yapmasını bekledik, Bulgaristan maçından sonra Türkiye'nin geri döndüğünü söylemiştim. Yarı finalde ve bugün bunu ispatladık. Takım arkadaşlarım, antrenörlerimiz, ekibimizle gurur duyuyorum. Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Hep birlikte rüyamızı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Bize inanan ve destekleyenlere, ailelerimize, herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu

2017 FIVB Bayanlar U23 Dünya Şampiyonası Rüya Takımı şöyle:

En Değerli Oyuncu (MVP): Hande Baladın (Türkiye)

En İyi Köşe Smaçörler: Hande Baladın (Türkiye), Madeline Jazmin Guillen (Dominik Cumhuriyeti)

En İyi Orta Oyuncular: Beyza Arıcı (Türkiye), Sasa Planinsec (Slovenya)

En İyi Libero: Zhana Todorova (Bulgaristan)

En İyi Pasör: Eva Mori (Slovenya)

En İyi Pasör Çaprazı: Iza Mlakar (Slovenya)

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