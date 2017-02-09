  • BIST 88.830
  • Altın 146,252
  • Dolar 3,6822
  • Euro 3,9239
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 7 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Hanefi Bostan: “En Az 50 Bin Öğretmen Ataması Yapılmalıdır”

» »
Hanefi Bostan: “En Az 50 Bin Öğretmen Ataması Yapılmalıdır”
Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan, "En az 50 bin öğretmen ataması yapılmalıdır" dedi.

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan, "En az 50 bin öğretmen ataması yapılmalıdır" dedi.

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın 20 bin öğretmen alınacağını duyurması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Şubat ayında öğretmen ataması yapılmasının Türk Eğitim-Sen'in öncelikli taleplerinden birisi olduğunu belirten Bostan, "Bu noktada Bakan Yılmaz'ın öğretmen ataması yapılacağı yönündeki açıklaması hem öğretmen açığının azaltılması hem de atama bekleyen öğretmenler için önemli bir gelişmedir ve sevindiricidir. Ancak sendika olarak atama sayısını yetersiz buluyoruz. Zira Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz daha dün yaptığı açıklamada net öğretmen ihtiyacının 98 bin 537 olduğunu ifade etmiştir. Üstelik ülkemizde öğretmen açığı ücretli öğretmenler eliyle giderilmektedir. Sendikamız geçtiğimiz yıl yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de ücretli öğretmen sayısı 73 ilde 70 bin 293'tür. Hal böyle olunca 20 bin atama ne yazık ki ihtiyacın çok çok gerisindedir. Sendika olarak beklentimiz 20 bin değil, 50 bin atamadır. 2017 yılının sonuna kadar da MEB tarafından ilan edilen resmi öğretmen açığının tamamen giderilmesini istiyoruz. Öte yandan öğretmen atamalarının kadrolu olması ve mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen alımını getirmiş, bu süreçte ciddi haksızlıklar yaşanmıştır. KPSS'de yüksek puan alan bazı adaylara mülakatta düşük puanlar verildiği ya da KPSS'de düşük puan alan bazı adaylara da mülakatta yüksek puanlar verildiği görülmüştür. Her mülakat komisyonu ayrı ayrı değerlendirmeler yapmış, dolayısıyla hakkaniyetten uzak, nahoş durumlar yaşanmıştır. Öncelikle mülakat adil olmayan bir yöntemdir. Mülakat denilince akla torpil, yandaşlık, baskı, hak ve hukuktan uzak tavırlar akla gelmektedir. Dolayısıyla bu şeffaflıktan uzak yöntemden Milli Eğitim Bakanlığı ivedilikle vazgeçmelidir. FETÖ ve benzeri terör örgütlerinin MEB kadrolarına sızmalarını önlemek amacıyla mülakatın getirildiğini söylemek gerçekçi ve geçerli değildir. Bunun tek yolu sıkı bir güvenlik soruşturması yapılmasıdır" dedi.

Sözleşmeli öğretmenliğin güvenceden yoksun bir uygulama olduğunu belirten Hanefi Bostan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gelecekleri belirsiz olan sözleşmeli öğretmenler, her zaman baskılarla, tehditlerle, şantajlarla karşılaşabilmektedir. Sözleşmeli öğretmenler kadroya alınana kadar işlerini kaybetme korkusu yaşamaktadır. Üstelik sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınma esasları çok ağırdır. Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra performansa göre kadroya alınacaktır. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak olan bu öğretmenler ancak tam 6 yıl sonra tayin isteyebilecektir.Sözleşmeli öğretmenlerin 6 yıldan çok daha fazla bir süre eş durumu başta olmak üzere özür grubu tayinlerinin gerçekleşmeme ihtimali çağ dışı bir anlayıştır. Bu, ülkemize yakışan bir uygulama da değildir. Dolayısıyla sözleşmeli öğretmenler ne özlük hakları ne de atama ve yer değiştirme yönüyle kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip değildir. Tüm bunlar göz önüne alınarak, önümüzdeki hafta duyuruya çıkacak olan öğretmen atamalarının kadrolu, mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre yapılmasını istiyoruz. Ne sözleşmeli ne de mülakatla öğretmen alımı nitelikli öğretmeni tespit edemez. Sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen alımı sadece ve sadece ülkemizde torpili, adam kayırmayı, hak yemeyi meşrulaştırır. Bu da eğitim ordusuna büyük zarar verir."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karacabey’in Yıldızı Parlıyor09 Şubat 2017 Perşembe 18:58
  • Türk Eğitim-sen İstanbul İl Başkanı Bostan: “Yoksulluk Sınırı 5 Bin Tl’yi Aştı”09 Şubat 2017 Perşembe 18:43
  • Oscar, Milas’ta Uyuşturucuya Geçit Vermedi09 Şubat 2017 Perşembe 18:23
  • Çorum Orman İşlet Müdürlüğü’ne Erkan Yurt Atandı09 Şubat 2017 Perşembe 18:18
  • Adak’tan Ayvacık Depremzedelerine Şefkat Eli09 Şubat 2017 Perşembe 18:18
  • Kaytazdere’den Mavi Bayrak Başvurusu09 Şubat 2017 Perşembe 18:08
  • Pkk’ya Ait 130 Bin Paket Kaçak Sigara, Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi09 Şubat 2017 Perşembe 18:03
  • Müsiad’ın Yeni Yönetiminden Vali Tuna’ya Ziyaret09 Şubat 2017 Perşembe 17:53
  • Odü’de Hemşirelik Yüksek Lisans Programı İlk Mezunlarını Verdi09 Şubat 2017 Perşembe 17:53
  • Vali Elban “Olgun Bir Referandum Süreci Bekliyoruz”09 Şubat 2017 Perşembe 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti