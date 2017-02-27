Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, hocalı katliamında hayatını kaybedenleri andı.

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, hocalı katliamında hayatını kaybedenleri andı.

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, hocalı katliamında hayatını kaybedenleri andı. 26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan katliamdan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Bostan,"Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali ile yaşanan dram, Hocalı ile sınırlı değildir. İşgallerde toplam 20 bin Azeri Türk'ü şehit edilmiş, 49 bin kişi yaralanmış; işgal, Azerbaycan'ı 60 milyar dolarlık ekonomik zarara uğratmıştır. Bugün Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermeni işgali altında inim inim inlemekte, 1 milyon 200 bin Azerbaycan Türkü asırlardır yaşadıkları Karabağ'dan uzakta, adeta sürgün hayatı yaşamaktadır" dedi.

Yrd. Doç. Dr.Bostan sözlerine, "Canımız, kanımız, öz kardeşimiz olan bir milyon 200 bin Azerbaycan Türk'ünün topraklarından sürülüp zorunlu göçe tabi tutulduğunu, kendi öz vatanlarından kaçkın olduklarını unutamayız. Tren vagonlarının içinde insanlık dışı bir hayatın bedelini, dünyaya gelmemiş ana karnındaki bebekler öderken, ömrünün son deminde vatan toprağının kokusunu bir kere daha duysaydım diye dua eden aksakallılarımızı, ninelerimizi, çektiği çileden genç yaşta kocamış genç insanlarımızı bilmediğimizi mi, unuttuğumuzu mu sanıyorlar. Ermenilerce, bedenlerine haç dağlanmış insanlar, baharları kışa dönmüş genç kızlarımızın acıları yüreğimizde dururken, bazı ülkelerin bütün bu yapılanları görmezden gelip, bizlere insanlık dersi vermeye kalkması ne kadar da acıdır" şeklinde devam etti.

Yrd. Doç. Dr.Bostan sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye ve Azerbaycan'ın bir can olduğunu bir kez daha söylüyor, 25 yıl önce yaşanan soykırımın acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz. Bunun içindir ki, Azerbaycan bizim komşu ülkemiz değil, 400 milyon Türk'ün yaşadığı coğrafyada göz bebeğimizdir. Çünkü burada zalim Ermenistan'a karşı Türklük adına, vatan ve millet aşkına bir mücadele vardır. Bilinmelidir ki, bizim için Ankara, Adana, Kars, Ardahan nasıl vatan toprağıysa; Karabağ da vatanımızın toprağıdır, Türkün öz yurdudur. Gerek Hocalı soykırımında, gerekse Karabağ işgali sırasında şehit edilenler başta olmak üzere, dünyanın her köşesinde zulme uğrayan ve gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz."