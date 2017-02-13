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"Hangimiz Sevmedik" Dizisi Oyuncuları Aşıklar Şehri Beylikdüzü’ndeydi

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"Hangimiz Sevmedik" Dizisi Oyuncuları Aşıklar Şehri Beylikdüzü’ndeydi
Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen "Aşk Olsun Beylikdüzü" etkinliği kapsamında ,"Hangimiz Sevmedik" dizisinde Şener...

Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen "Aşk Olsun Beylikdüzü" etkinliği kapsamında ,"Hangimiz Sevmedik" dizisinde Şener ve Ayşen rolleriyle izleyicinin karşısına çıkan Cengiz Bozkurt ve Mehtap Bayri'yi hayranlarıyla buluşturdu. Sanatçılar, Başkan İmamoğlu'yla sohbet ederken hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen "Aşk olsun Beylikdüzü " etkinliğiyle "Hangimiz Sevmedik" dizisinin sevilen aşıkları Şener ve Ayşen rolleriyle izleyicinin karşısına çıkan Cengiz Bozkurt ve Mehtap Bayri'yi hayranlarıyla buluşturdu. Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen programda sanatçılar hayranlarıyla bol bol sohbet ederek fotoğraf çektirdi. "Aşıklar şehri neresi" diye sorulduğunda "Beylikdüzü" cevabını veren "Hangimiz Sevmedik" dizisinin sevilen oyuncuları Cengiz Bozkurt ve Mehtap Bayri, coşku içerisinde karşılandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılara güzel dileklerini ileterek ve diziyi severek izlediklerini söyledi. İmamoğlu, Beylikdüzü'nün uzaydaki en uzak gezegenden daha uzak imajını tersine çevirdiklerini esprili bir dil ile ifade ederek "Beylikdüzü'nün sevgi dolu bir ilçe olduğunu gösteriyorsunuz. Sizi ilçenin en fahri hemşehrisi olarak kabul ediyoruz" dedi.

Sevilen oyuncuları Beylikdüzü'nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Nikahınız olursa, nikahı kim kıyacak?" sorusu üzerine Bozkurt'un, "Olursa Beylikdüzü'nde kıyalım" cevabı vatandaşlardan büyük alkış aldı. Bayri ise Anadolu Yakası'nda yaşadıklarını belirterek "Beylikdüzü aşıklar şehri, aşıklar şehri mesafe tanımaz" dedi.

Hayranlar, dizi setine konuk olacak

Romantik sahneler için sanatçıları, eşsiz gün batımlarının yaşandığı sahile davet eden Başkan İmamoğlu, "Hayallerinizi burada çekebilirsiniz" dedi. Mehtap Bayri ise, Beylikdüzü'nün çok cazip bir yer olduğunu ifade ederek, memnuniyet duyacaklarını belirtti. Sohbet havasında geçen etkinlikte vatandaşlar, sanatçılara merak ettikleri soruları yöneltti. Başkan İmamoğlu, dizinin hayranı olan çocukları ve aileleri, dizi setine götüreceklerinin sözünü verdi. Sanatçılara çiçek ve plaket takdim eden Başkan İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, "Sanatçılarımız Beylikdüzü'nün sevgi ve saygısını birleştirdiler. Toplum sevgiyi konuşmalı. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmeliyiz. Bugünün mesajı sevgi saygı ile bir arada olmak" şeklinde konuştu.

Orkestra güne neşe kattı

Beylikdüzü Belediyesi Kent Orkestrası da sergilediği performans ile güne neşe ve coşku kattı. Mini bir konser veren bando takımı, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" bestesini tün katılımcılarla birlikte söyledi. Oyuncu ve çizgi film karakterlerinden oluşan fotoğraf çekim alanları ile çocuklar ve gençler keyifli vakitler geçirirken, ücretsiz ikramlar güne tat kattı. Dilek ağacı, dilek kartları ile doldu taştı. Başkan İmamoğlu ve eşi, vatandaşlara kırmızı gül dağıttı, ilçe halkı ile fotoğraf çektirdi.

"Hangimiz Sevmedik" Dizisi Oyuncuları Aşıklar Şehri Beylikdüzü’ndeydi

"Hangimiz Sevmedik" Dizisi Oyuncuları Aşıklar Şehri Beylikdüzü’ndeydi

"Hangimiz Sevmedik" Dizisi Oyuncuları Aşıklar Şehri Beylikdüzü’ndeydi

"Hangimiz Sevmedik" Dizisi Oyuncuları Aşıklar Şehri Beylikdüzü’ndeydi

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