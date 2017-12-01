  • BIST 103.984
  • Altın 160,621
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 10 °C

Hani, Belediye Yatırımlarında Altın Çağını Yaşıyor

» »
Hani, Belediye Yatırımlarında Altın Çağını Yaşıyor
Diyarbakır'ın Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, ilçenin yeni yatırımlarla her geçen gün daha çok modernleştiğini...

Diyarbakır'ın Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, ilçenin yeni yatırımlarla her geçen gün daha çok modernleştiğini belirterek, belediye yatırımları açısından ilçenin altın çağını yaşadığını söyledi.

Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, belediyenin 2017 yılında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İlçeyi daha modern bir hale getirmek için çabalarının devam ettiğini belirten Yazıcı, ilçenin 2017 yılında belediye yatırımları bakımından altın çağını yaşadığını ifade etti. Yazıcı, "Biz 2017 yılının Hani ilçesi için altın çağımız olacak demiştik ve belediyecilik alanında yaptığımız çalışmalarla verdiğimiz bu sözü yerine getirdik ve getiriyoruz. 2017 yılında ilçe merkezindeki tüm cadde ve sokakları parke kilit taşı ile döşedik. Çarşı merkezini ışıklandırıyoruz. Yine mahalle ve yollarımızı sıcak asfalt ile kapladık. Ayn-Kebir Meydanı'ndan Prestij Caddesi olan alanı da küp taşlarla döşüyoruz. Çalışmalar tamamlanma aşamasında. Özetle ilçe merkezimiz modern bir görünüme kavuşacak. Belediyecilik alanında 2017 yılı ilçemiz için altın çağını yaşamıştır. Bu çalışmalarımız 2018 yılında da devam edecektir. Hani halkı hizmetin en iyisine layıktır ve bizler de onlara hizmet etmek için çabalıyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altınovalı Kadınlara Evlilik Öncesi Eğitimi01 Aralık 2017 Cuma 08:58
  • Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başladı01 Aralık 2017 Cuma 08:58
  • Yenimahalle’de Her Yer Eğitim Yuvası01 Aralık 2017 Cuma 08:58
  • Kadınlar “Sağlıklı İletişim” Seminerinde Buluştu01 Aralık 2017 Cuma 08:53
  • Vali Ceylan Büyükkarakarlı Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu01 Aralık 2017 Cuma 08:48
  • “Afete Hazır Okul” Eğitimleri Devam Ediyor01 Aralık 2017 Cuma 08:48
  • Sinop’ta 30 Kasım Deniz Şehitleri Anıldı01 Aralık 2017 Cuma 08:43
  • Kayseri Osb Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’dan 3 Aralık Mesajı01 Aralık 2017 Cuma 08:43
  • Eser Ve Zahir Kafe, Engelsiz Yaşam Fuarında01 Aralık 2017 Cuma 08:33
  • Aksiyonseverler İstanbul’da Etkili Olan Lodosu Eğlenceye Çevirdi01 Aralık 2017 Cuma 08:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti