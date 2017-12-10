Hani Belediyesi 2 Bin 542 Öğrenciyi Tiyatro İle Tanıştırdı

Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediyesince, ilçeye davet edilen İstanbul Tiyatro Balans tarafından sergilenen "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro gösterisi...

Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediyesince, ilçeye davet edilen İstanbul Tiyatro Balans tarafından sergilenen "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü. Oyunu, 2 bin 542 Hanili çocuk ve genç izledi.

Necip Fazıl Kısakürek Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi ve Ziya Gökalp Gösteri Salonunda sahnelenen oyunun ilk bölümünde ünlü sanatçıların uyuşturucu hakkında görüşlerini dile getirdiği bir video izletildi. Şehir şehir gezerek uyuşturucun kötülüklerini anlatan tiyatro ekibi yaptıkları gösteri ile Hanili 2 bin 452 çocuk ve gençlerden büyük ilgi gördü.

Tiyatroda, zengin-fakir ayrımı yapmadan sorunsuz ailelerin çocukları üzerindeki psikolojik durumu, uyuşturucunun zararları ve uyuşturucu kullananların insanları ölüme götürdüğü anlatıldı.

Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, "Amacımız gençler başta olmak üzere tüm insanlara bu zehrin ne kadar kötü bir illet olduğunu anlatmak ve bulaşanları kurtarmaktır" dedi.

Hayatında ilk defa canlı tiyatro gösterisi ile tanışan öğrenciler ile velileri, tiyatronun Hani ilçesinde sahnelenmesinden dolayı Hani Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.