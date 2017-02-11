Hani’de Kültür Merkezine Çocuklar İçin Etüd Merkezi Kuruldu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yapımı tamamlanan kültür merkezinin bir bölümü, öğrencilerin faydalanması için etüd merkezine çevrildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yapımı tamamlanan kültür merkezinin bir bölümü, öğrencilerin faydalanması için etüd merkezine çevrildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 ay önce ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, yaptığı çalışmalarla halkın sevgisini kısa sürede kazanmayı başardı. Kentin en önemli problemi olan 50 yıllık su sorununu çözmeyi başaran Yazıcı, ilçede zor şartlar altında eğitim gören öğrenciler için de çalışma yürüttü. Yazıcı, bu kapsamda kültür merkezinin bir bölümünü öğrencilerin faydalanması için kütüphaneye çevrilmesi talimatını verdi.

Yapılan çalışmanın ardından İstanbul Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi, Türkiye Öğrenci Meclisi, İstanbul Öğrenci Meclisi ve Bağcılar Öğrenci Meclisi'nin katkıları ile kültür merkezinin bir bölümüne, öğrencilerin yararlanması için masa, sandalye ve kitap yerleştirildi.

Hani Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şaban Arda Yazıcı, özellikle çocuklara çok önem verdiklerini, projelerin tamamında çocuklara da yer vereceklerini söyledi.