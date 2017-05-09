Hanım Lokallerinin ’Anneler Günü’ Programı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hanım Lokalleri üyeleri, düzenledikleri eğlence programında hem Anneler Günü'nü kutladı hem de baharın coşkusunu doyasıya...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hanım Lokalleri üyeleri, düzenledikleri eğlence programında hem Anneler Günü'nü kutladı hem de baharın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen eğlence programında Hanım Lokalleri üyelerinin koro ve solo olarak seslendirdikleri şarkı ve türküler ile dans topluluklarının gösterileri, salonu dolduran arkadaşlarından büyük alkış aldı.

Saz topluluğunun sevilen eserlerden "Nazende Sevgilim" şarkısını enstrümantal olarak seslendirmesiyle başlayan konser, daha sonra "Vardar Ovası", "Ada Sahillerinde Bekliyorum" gibi sevilen şarkılarla devam etti. Sanatçıların sunduğu parçalara katılımcıların hep bir ağızdan eşlik etmesiyle salonda büyük bir koro oluştu.

Programda daha sonra Hanımlar Lokalleri üyelerinin oluşturduğu Tasavvuf Müziği Korosu sahne aldı. "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın" adlı çok sevilen eseri seslendirerek programına başlayan koronun okuduğu parçalar salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. "Şimdi Uzaklardasın", "Sen Güzel Bir Kelebek", "Gözlerin Bir İçim Su", "Menekşe Kokulu Yarim" ve "Kara Gözlüm" şarkılarıyla neşeli bir ortamda devam eden etkinlikte, üyelerin Latin müziği eşliğinde sunduğu dans gösterileri büyük alkış aldı.

Program, Nostalji Pop Grubu'nun seslendirdiği muhteşem şarkılarla sona erdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Çiğdem Özdemir, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere çiçek takdim etti.