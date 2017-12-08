Hanımeli Sokak’ta Stantları Bulunan 95 Kadın Eğitime Katılım Sertifikalarını Aldı

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak'ta stantları bulunan 95 kadın, aldıkları eğitimler neticesinde katılım sertifikalarını aldılar.

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak'ta stantları bulunan 95 kadın, aldıkları eğitimler neticesinde katılım sertifikalarını aldılar.

Tepebaşı Belediyesi'nin kadın girişimciliğine verdiği önemin bir sonucu olan Hanımeli Sokak'ta el emeği ürünlerini sergileyen, aynı zamanda satış yaparak aile ekonomilerine katkıda bulunan kadınlar, sadece satış yapmakla kalmayıp, ayrıca aldıkları eğitimlerle bu girişimlerini taçlandırıyorlar.

Hanımeli Sokak'ta standı olan, Maya Derneği ve ESKEDDER (Eskişehir'de Kadın Emeğini Değerlendirme ve Destekleme Derneği) üyeleri ile Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri kursiyerlerinden 95 kadın, eğitmen Nazife Yenen tarafından verilen eğitimlere katıldı. Kadınlar; girişimcilik, satış-pazarlama, müşteri ilişkileri ve etkili iletişim başlıkları altında aldıkları eğitim sonucunda katılım sertifikalarını almaya hak kazandılar.

Kadınların kendilerini geliştirebilmelerinin yanı sıra, Hanımeli Sokak'ın sosyal ve kültürel seviyesinin yükseltilmesi, kadınların kendilerine olan güvenin ve cesaretin arttırılması, sokağa gelen müşterilerle daha etkin ve daha sağlıklı diyaloglar kurulabilmesi için de düzenlenen eğitim sonrasında 95 kadın, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda sertifikalarını aldı.

Programa katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, konuşmasında sertifikalarını almaya hak kazanan kadınları tebrik etti. Ataç, "Sokağın adını Hanımeli koyduk ki kadının eli değsin, güzel olsun. Kadının yüzü güldüğünde, eşinin çocuklarının, eşinin hatta komşularının bile yüzü güler diye düşündük. Bu düşünceyle 2001 yılında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ilk Belde Evi'mizi açtık. Yıllar geçtikçe Belde Evleri sayısı arttı. Deneyimli Kafe'lerimiz ile birlikte 30 tane Belde Evi var. Derneklerimizin de yanımızda olması, birlikte hareket etmemiz bizim için ayrı bir güç oldu. İmkanları sağladığınızda, niyetiniz iyiyse, açtığınız birimlerin çalışmaması söz konusu bile değil. Hanımeli Sokak'a gelen kadınlarımızın eşlerine de teşekkür ediyorum. Onlara destek vermeselerdi bu noktalara gelemezdik. Hep birlikte bu güzellikleri yaşamaya devam edeceğiz. Eğitim çok önemli. Biz de zaman zaman bir takım konularda eğitim alıyoruz. Tasarım eğitimini hayata geçirmemiz lazım. Eğer elimizde farklı tasarımlarımız olursa, daha ucuza üretilebilen, daha kolay satabileceğiniz ürünler olursa daha karlı olursunuz. Örneğin her yurtdışına çıktığımda her zaman incelerim. 1 Euro'ya alınabilecek o kadar ürünler var ki. Amaç, hediyelik eşyaların sürümünü arttırabilmek. Onun için tasarımların iyi olması gerekir. Eğer bunu da yapabilirsek, bizi kimse tutamaz" diye konuştu.

Sertifika programında bir konuşma yapan ESKEDDER Başkanı İlknur Kahvecioğlu ise, "Kadınların artık ev dışına çıkıp hem aile ekonomisine hem de Eskişehir ekonomisine katkı sağlamalarını amaçlamıştık. Derneklere yardım edenlerin kurumlardan biri de yerel yönetimlerdir. Bizi her zaman güler yüzüyle karşılayan, Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a, bu güne kadar verdiği bütün desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Eğitimlerin gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hanımeli Sokak'taki çalışmaları yakından takip eden Aktif Çalışan İş Kadınları Derneği Başkanı Gülseren Şenyüzlü, konuşmasına Başkan Ataç'a teşekkür ederek başladı. Şenyüzlü, "Başkan Ataç'ın tıpkı diğer projeleri gibi Hanımeli Sokak da Türkiye'ye örnek projelerden. Bugün sertifika alacak arkadaşlarımızın ne kadar değiştiğini biraz önce konuşmalarında anladım. Her biri nerdeyse patent almaya başlayacaklar. Ahmet Başkan'ın söylediği gibi, kadın mutluysa aile mutludur. Kadınlarımızın ekonomik gücü düzeldikçe ve güçlendikçe, kadına şiddette azalacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Programa katılan Eskişehir Genç İşadamları Derneği Başkanı Ulaş Entok, "Aranızda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Şahsım ve derneğim adına size teşekkür ederim. Türk kadını seçme seçilme hakkını, Fransa, Belçika, İsviçre ve Bulgaristan gibi ülkelerden çok daha önce almıştır. Bu nedenle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle alıyoruz. Maalesef kadınımız toplumun her kesiminde gerektiği gibi temsil edilememiştir. Türk kadını ekonomiye ne kadar destek olursa o kadar güçlü olacaktır. Türkiye o kadar güçlü olacaktır. Hanımeli Sokak ile ilgili ne gerekirse, üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız. Başkanımız Ahmet Ataç'a böyle bir sokağı kazandırdığı için teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

Konuşmaların ardından, eğitimlerini tamamlayan kadınlar, sertifikalarını aldılar.