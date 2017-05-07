Hankendi Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’de

Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off final maçında Kovancılarspor'u Hankendi Belediyespor 3-1 mağlup etti.

Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off final maçında Kovancılarspor'u Hankendi Belediyespor 3-1 mağlup etti.

Elazığ Yolspor Tesisleri sentetik sahada oynanan ve Elazığ Bölgesel Lig Hakemi Atakan Aksu'nun yönettiği maçta Hankendi Belediyespor'a galibiyeti getiren goller 30, 77 ve 85. dakikalarda Mustafa Seval'den geldi.Kovancılarspor'un tek golünü ise 4. dakikada Muhammed Kömürcü kaydetti. Bu sonucun ardından Hankendi Belediyespor il şampiyonluğunu elde etti ve gelecek sezon Elazığ'ı Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde Hankendi Belediyespor'a kupasını, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şahin Şerifoğulları verdi.