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Hapis Cezasını Öğrenince Mahkemeden Kaçtı

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Hapis Cezasını Öğrenince Mahkemeden Kaçtı
Zonguldak'ta eşi ve kızına karşı işlediği suçlar nedeniyle tutuksuz yargılanan 56 yaşındaki Yalçın Ç., uzaklaştırma talebine uymadığı gerekçesiyle...

Zonguldak'ta eşi ve kızına karşı işlediği suçlar nedeniyle tutuksuz yargılanan 56 yaşındaki Yalçın Ç., uzaklaştırma talebine uymadığı gerekçesiyle 3 gün hapis cezası aldığını öğrenince mahkemeden kaçtı. Polisin peşinden koştuğu Yalçın Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak Adliyesi'nde gerçekleşti. Eşi M.Ç. ve kızı B.Ç.'nin şikayeti üzerine "Basit Yaralama", "Hakaret", "Silahla Tehdit", "Tehdit" suçlarından 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ilk kez hakim karşısına çıkan 56 yaşındaki Yalçın Ç., mahkemede ifade verdi. Tutuksuz yargılandığı davada kendisini savunan Yalçın Ç., suçsuz olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı ise "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair" kanun gereği evinden uzaklaştırma yükümlülüğüne uymadığı gerekçesiyle Yalçın Ç.'nin tutuklanmasına karar vererek 3 gün hapis cezası verdi.

Cezayı duyunca kaçtı

Hapis cezasını öğrenen Yalçın Ç., mahkeme salonundan kaçtı. Adliyede görevli polisler ile bina önündeki sivil polisler, hızlıca binadan kaçan Yalçın Ç.'nin peşine düştü. Yaklaşık 50 metre koşan Yalçın Ç., polis tarafından yakalandı. Bir süre de polise direnen Yalçın Ç., o sırada gördüğü eşi ve kızına "Allah belanızı versin" diye bağırdı. Eşi ve kızı da Yalçın Ç.'ye tepki gösterdi.

Yalçın Ç., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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