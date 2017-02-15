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Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?

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Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Temsilcimiz son 32 turunda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile eşleşti

Kara-kartal rakibini içerde ve dışarda yenerek son 16 turuna kalma amacında. İlk maç İsrail'de oynanacak. Peki Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? İşte maç bilgileri ve detaylar...

Hapoel Beer Sheva ile Beşiktaş arasındaki ilk maç Yarın akşam Şubat 2017 Perşembe 23.05'de günü İsrail'de oynacak ve Tivibu Spor 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

İkinci maç ise 23 Şubat 2017 Perşembe saat 21.00'de Vodafone Arena'da... Takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak karşılaşmalardan galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Beerşeba kentindeki mücadelede Atkinson’ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak.

 

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